“Perdre contre Guillermo Coria n’est pas mauvais, j’ai quand même bien joué”

Rafael Nadal, âgé de 16 ans, a fait ses débuts en Masters 1000 en tant que qualificatif et a montré tout son potentiel sur sa terre bien-aimée, évinçant Karol Kucera au premier tour et renversant le vainqueur en titre de Roland Garros, Albert Costa, pour la première victoire parmi les 10 premiers la place dans les 16 derniers.

Là, Rafa a affronté Guillermo Coria et a bien combattu dans le premier match avant que l’Argentin ne décroche un triomphe de 7-6, 6-2 en une heure et 34 minutes. Les deux joueurs ont créé huit occasions de pause et c’est Coria qui en a saisi cinq, se cassant trois fois et contrôlant le rythme après cette ouverture serrée qu’il a réclamée à la suite d’une erreur de coup droit de Nadal à 3-6 lors du tie-break.

À 5-1 dans le set numéro deux, Rafa a reculé d’une pause avant de redonner le service dans le match suivant suite à un mauvais tir au but qui a propulsé Coria dans les huit derniers. “Je suis content de ce tournoi malgré cette défaite et de la façon dont j’ai joué aujourd’hui, produisant du tennis solide et créant des opportunités.

Je crois que Guillermo était physiquement plus fort que moi. J’avais joué de nombreux matchs ces derniers jours et je me sentais un peu fatigué, je dois l’admettre. Mes tirs n’étaient pas là où je voulais qu’ils soient et Guillermo m’a maîtrisé; il mérite la victoire.

J’ai battu Costa hier mais il n’y avait pas de possibilité contre Coria, même si je suis content d’une défaite 7-6, 6-2, ce n’est pas si mal contre un si bon joueur. Je vais me reposer un peu demain et commencer à me préparer pour Barcelone après cela.

Au lieu de Valence, je jouerai un Challenger fin avril en France, les organisateurs de Valence ne pouvant pas me confirmer un joker. Rien ne changera après Monte Carlo malgré un bon résultat, je continuerai ce que je fais tous les jours.

Lors d’événements comme celui-ci, vous apprenez à jouer à un niveau élevé et j’essaierai de le garder dans les semaines à venir. Les gens me posent des questions sur Richard Gasquet et je ne peux pas dire grand-chose, nous avons joué chez les juniors mais nous n’avons jamais beaucoup parlé, mon anglais n’est pas si bon. ”