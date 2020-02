Permettre le coaching depuis les tribunes est une évidence

La légende du tennis Billie Jean King est satisfaite du nouvel essai de la WTA qui permet un entraînement depuis les tribunes, disant que c’est une évidence et contribuera à créer plus d’intérêt pour le tennis. S’adressant à ., King, qui a été la pionnière de la tournée de la Women’s Tennis Association au début des années 1970, a déclaré: “Ils devraient pouvoir signaler depuis les tribunes.

Regardez le baseball. Ils ont un premier entraîneur de base et un troisième entraîneur de base, les entraîneurs donnent tous ces signaux, serrant leur nez ou autre chose et faisant tous ces signaux. C’est fascinant pour les gens. Ils réalisent des documentaires sur ces coachs.

C’est juste une histoire pour promouvoir notre sport et tout ce que nous pouvons faire pour le promouvoir est une bonne chose, c’est une évidence. “King, qui a remporté 12 titres du Grand Chelem en simple dans sa carrière, ne soutient pas non plus l’idée que permettre l’entraînement le milieu du match enlève aux joueurs la capacité de prendre des décisions.

“Oui, les gens disent que dans le tennis, vous devez penser par vous-même, mais j’ai dit aux joueurs un nombre incalculable de fois quoi faire et ils peuvent le faire ou non, c’est à eux de toute façon.” Actuellement, les femmes sont déjà autorisées à appeler leurs entraîneurs sur le terrain une fois par set lors des changements mais le circuit ATP masculin et les tournois du Grand Chelem ne le permettent pas.

L’essai débutera lors des championnats de tennis hors taxes de la WTA à Dubaï la semaine prochaine et se poursuivra dans un certain nombre de tournois WTA cette année. Le chef de l’ITF, David Haggerty, a déclaré que les données du procès de la WTA Tour seraient également examinées.