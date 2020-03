Le Britannique Kyle Edmund, qui a remporté l’ATP New York Open en février, dit qu’il apprend à gérer ses propres attentes plutôt que celles des autres, dans une interview sur le site Web de l’ATP Tour. Le Britannique de 25 ans affirme qu’il croit pouvoir entrer dans le Top 10 du classement mondial après sa bonne forme ces dernières semaines.

«Les gens ont des attentes envers vous comme j’ai des attentes envers l’équipe de football que je soutiens [Liverpool] car c’est comme une opinion que vous créez. Je veux qu’ils se débrouillent bien ou ils devraient arriver dans une certaine position. Les gens se font toujours une opinion ou une opinion de vous.

Mais généralement pour moi, mon attente sera toujours plus sérieuse et dépassera probablement celle de quelqu’un d’autre parce que c’est moi. À la fin de la journée, je me soucie probablement plus de ma carrière qu’eux, donc c’est l’un d’entre eux où vous vous y habituez un peu, vous apprenez en vieillissant de quoi il s’agit et c’est tout.

Personne n’attendra plus de vous que vous réussissiez bien et que vous souhaitiez réussir que vous-même ». Après une course décevante en 2019, Edmund dit qu’il apprend à se fier à lui-même plutôt qu’à répondre aux attentes des gens envers lui.

«Je sais que lorsque vous perdez ou que vous avez une mauvaise course ou quelque chose du genre, vous avez l’impression que les gens peuvent faire plus gros que ça. Une chose que j’ai apprise, c’est que si vous avez un très bon résultat, vous pouvez être dans les nuages ​​pendant une journée ou quelque chose.

Mais après une semaine, personne ne s’en soucie vraiment, tout le monde passe à autre chose », a déclaré Edmund. “On en parle depuis quelques jours, vous êtes pris, vous êtes partout dans les nouvelles. Mais après une semaine ou deux, la vie a évolué.

Personne ne s’en soucie vraiment. C’est la même chose avec des résultats négatifs et c’est la fin du monde pendant une journée et les gens se disent “Qu’est-ce qui se passe avec lui?” Mais après une semaine, personne ne s’en soucie vraiment.

Tout a simplement évolué. J’ai appris qu’il est important de ne pas trop se mettre dans la tête quand les choses vont bien. Il est important que vous ne pensiez pas à vous-même quand les choses vont mal. Je m’y mets vraiment.

Essayer d’obtenir les meilleurs résultats possibles. J’en suis à un stade où, si j’obtiens un bon résultat, je pourrais reprendre de l’élan Au cours de la dernière année, je n’ai tout simplement pas obtenu un résultat important par rapport à 2018. C’est là que j’en suis, essayant simplement de faire de mon mieux.

Vous ne pouvez pas vraiment attendre. Vous devez aller le faire et le gagner. Ce n’est pas vraiment un résultat comme un coup de chance. Cela ne se produit pas simplement. [It is about doing] tous les petits trucs qui s’y rattachent, comme s’améliorer physiquement sur le terrain, quoi que ce soit, prendre soin de vous et faire tout ce que vous pouvez pour maximiser cette possibilité.

Bien sûr, lorsque vous vous lancez sur une course, vous obtenez plus de confiance et les victoires sont un peu plus faciles. C’est juste essayer de faire de mon mieux pour y arriver ». Le Britannique dit qu’il continue de travailler sur son coup droit, qui est selon lui son meilleur coup.

«Vous devez continuer à essayer de l’améliorer. En dehors de cela, vous bricolez parfois un peu tactiquement sur différentes surfaces ou contre différents adversaires. En général, parfois, vous pouvez utiliser un certain coup un peu plus, car en grandissant, vous avez vu qu’il était plus efficace et plus “, a déclaré Edmund.

«C’est juste l’apprentissage constant. En même temps, vous ne voulez pas trop bricoler quelque chose si c’est bon. Vous pouvez parfois le perturber un peu. Mais vous ne devriez pas être à l’aise avec ça, juste être heureux là où il est. Vous devriez toujours essayer de chercher à l’améliorer ».