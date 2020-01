Personne n’aurait pu prévoir que j’allais être n ° 1 à 33 ans

Rafael Nadal, n ° 1 mondial, dit qu’il se sent béni de vivre la vie qu’il a et n’aurait jamais pu imaginer être n ° 1 mondial à l’âge de 33 ans ou remporter Roland Garros 12 fois dans sa carrière dans une interview à l’émission CBS 60 Minutes , qui sera diffusé le dimanche 12 janvier.

L’Espagnol dit: “Je suis heureux de jouer au tennis et j’adore la compétition. Je suis très privilégié de pouvoir vivre la vie que je vis. Je ne perds jamais de vue le fait que j’ai beaucoup de chance d’avoir vécu des expériences uniques – et le font toujours.

Tout cela grâce au tennis. Le sentiment que j’ai quand je suis sur le court de tennis et que je vois ces stades pleins de gens assis là, regardant, applaudissant – c’est quelque chose d’incroyable et très difficile à décrire. C’est très satisfaisant, car à ce stade de ma carrière, tout le monde me soutient toujours.

Les gens m’aiment. Et je pense que cela signifie que j’ai bien fait les choses, tant sur le terrain qu’en dehors. Je pense que mon attitude a toujours été bonne. Et cela a été une source de satisfaction, personne n’aurait pu le prévoir.

Je répète toujours les mêmes choses. Personne n’aurait pu prévoir que j’allais être Roland Garros 12 fois [champion] ou n ° 1 au classement à 33 ans. Les choses ne vont pas de zéro à 100. Mais avec le quotidien, essayer de gagner un match ici, un match là-bas, essayer de s’améliorer.

. . . Les gens disent: «C’est un sacrifice». Mais pour moi, ce n’est pas un sacrifice parce que je le fais avec enthousiasme. “Nadal rejette aussi rapidement toute idée que sa vie ne concerne que le tennis.” Je peux dire très haut et fort que je suis très chanceux pour tous les des choses que j’ai appréciées dans la vie.

Mais je dois dire que ma vie n’est pas seulement le tennis. J’ai fait la fête avec mes amis. Pas tous les samedis soirs, comme eux, mais je fais la fête avec mes amis. Je pêche avec mes amis. J’ai eu une vie normale.

Peut-être moins souvent que mes amis, mais je ne pense pas avoir raté des choses importantes dans mon enfance. J’ai fait toutes les mêmes choses que mes amis, mais moins fréquemment. Ce qui me rend très heureux. “

À l’âge de 33 ans, l’Espagnol a subi plusieurs blessures graves mais affirme que sa condition physique est bonne. “Je suis O.K. Le corps est O.K. Parfois je me sens mieux, parfois je me sens pire. Cela peut être difficile pendant les mauvais moments.

Mais j’espère toujours que tout ira bien. J’ai rencontré beaucoup de problèmes, c’est vrai. Mais j’ai réussi à surmonter les problèmes de manière positive. “Nadal parle également de son entraîneur et mentor Corlos Moya dans l’interview.

“Il a apporté beaucoup de choses, comme une façon différente de s’entraîner par rapport à la façon dont je l’ai fait toute ma vie. Et maintenant, à ce stade de ma vie, je pense que cela a très bien fonctionné. Cette façon plus organisée de s’entraîner a été très utile, et cela m’a permis d’avoir une carrière plus longue.

Toute ma vie, j’ai admiré Carlos. Donc, avoir quelqu’un qui était une idole pour moi est très positif et très rassurant. Il construit ma confiance, ma confiance en moi. Et il me facilite aussi la vie, ce qui est très important à ce stade. L’impact n’était pas seulement sur mon tennis. “

Rafael Nadal sera la tête de série au prochain Open d’Australie où il visera à remporter son 20e titre du Grand Chelem – ce qui le lierait à Roger Federer pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés dans l’histoire. Federer sera également à Melbourne où il sera classé troisième tête de série.