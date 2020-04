Pete Sampras bat Gustavo Kuerten après une bataille épique

Représentant la figure dominante du tennis masculin pendant plus d’une demi-décennie, Pete Sampras a commencé à ralentir un peu en 1999, en proie à des blessures qui l’ont empêché de jouer en janvier et entre août et novembre.

Lorsque son jeu était dans le quart de travail le plus élevé, Pete était toujours le joueur à battre sur le Tour, remportant des titres à Queen’s, Wimbledon, Los Angeles et Cincinnati et remportant 24 victoires d’affilée avant de rater tous les tournois jusqu’au Masters de Paris, y compris le US Open.

L’Américain a terminé la saison avec un titre à la Masters Cup et était prêt à adopter un calendrier réduit en 2000 également, en participant à seulement 13 tournois et en remportant les titres à Miami et à Wimbledon. La finale du Miami Masters a été l’une des meilleures de l’histoire du célèbre événement en Floride et Pete a triomphé de Gustavo Kuerten 6-1, 6-7, 7-6, 7-6 en trois heures et 18 minutes pour décrocher son 62e ATP. titre et aussi le dernier de la série Masters 1000 (à la fin de sa carrière, il remportera Wimbledon 2000 et l’US Open 2002).

Sampras a à peine battu Andreas Vinciguerra au troisième tour, dépassant trois obstacles parmi les 20 premiers pour atteindre la finale, recherchant sa troisième couronne de Miami après deux consécutives en 1993 et ​​1994. Il s’agissait du deuxième match contre le court de terre battue. spécialiste après la Masters Cup de 1999 et Pete avait besoin de son meilleur tennis pour dominer le Brésilien et remporter le trophée à sa septième balle de match au quatrième set tie-break!

Tirant 20 as, Sampras a effacé cinq points de rupture sur six pour maintenir la pression de l’autre côté du filet tandis que Gustavo a fait de son mieux pour repousser 11 sur 14 et surmonter un déficit du deuxième set pour rester en contact avec un adversaire puissant tout le temps.

Pete a gagné 13 points de plus que Gustavo et ce fut un match rapide et flottant avec des points rapides et beaucoup de gagnants de service de chaque côté, les deux joueurs désireux de prendre le contrôle et d’imposer leurs tirs le plus rapidement possible.

Kuerten avait un mince avantage dans les points les plus courts, bien que Sampras ait compensé ce déficit dans les rallyes plus prolongés pour ramener le match à la maison après une grande bataille. L’Américain a récolté son premier sang lors du quatrième match lorsqu’il s’est cassé après une belle volée au filet, sauvant un point de rupture lors du prochain match pour porter l’avance à 4-1.

Kuerten a eu du mal à trouver ses tirs et a de nouveau laissé tomber le service dans le match six suite à un vainqueur de la volée de Sampras qui servait maintenant pour le set. Un joueur à domicile a explosé quatre as pour s’emparer du premier match 6-1, semblant déterminé à apporter plus de la même chose dans le reste de l’affrontement et à saisir le trophée.

Gustavo a dû creuser profondément dès le début du deuxième set, économisant deux occasions de pause dans le match d’ouverture pour éviter le revers avant que Sampras n’obtienne finalement la pause à 2-2, dominant au filet et gardant les points sur sa raquette à forger. l’avantage.

Pete a confirmé la pause avec une prise à l’amour et a marqué un point sur le retour dans le match neuf tout en menant 5-3. Gustavo l’a sauvé pour une prise importante et a dû casser Pete dans le jeu suivant pour prolonger le set, ce qui n’a jamais été une tâche facile.

Sampras a bien servi jusqu’à présent, mais le Brésilien a réussi à mieux lire ses services dans ce dixième match pour gagner sa première pause avec un beau lob de revers qui a donné l’élan de son côté du filet. Kuerten a maintenu le score de 0-30 à 5-5 pour se placer devant et le set est entré dans un tie-break après un bon jeu de service de Sampras.

Le revers de Kuerten a fonctionné de mieux en mieux, scellant l’accord avec deux vainqueurs de service pour prendre le breaker 7-2 et renforcer sa confiance après un revirement impressionnant. Ils ont tous deux bien servi lors des sept premiers matchs du set numéro trois et Sampras a été le premier à faire quelques dégâts au retour, créant deux occasions de pause à 4-3.

Le deuxième était énorme, mais il a raté un coup droit de routine qui aurait pu lui coûter cher s’il avait perdu le match à la fin. Le set est entré dans un tie-break et Pete s’est déplacé 5-1 et 6-3 devant. Kuerten a sauvé les deux premiers points de set sur son propre service avant que Pete ne décroche avec un joli combo service et smash qui lui a donné tant de points tout au long de sa carrière, remportant le briseur 7-5 et éloignant un set du titre.

Gustavo a continué de se battre et pourrait marquer une pause anticipée dans le set numéro quatre, avec deux chances de pause à gagner dans le deuxième match. Pete les a repoussés avec deux vainqueurs et était en charge lors du prochain match avec un point de rupture qui lui était propre.

Gustavo a nié qu’il reste sur le côté droit du tableau de bord et nous avons vu de bons services des deux côtés qui ont envoyé le Brésilien 6-5 devant, laissant Sampras servir pour rester dans le set à trois heures. Un vainqueur de retour a donné à Gustavo un point de consigne mais Pete l’a sauvé avec un gagnant de service, l’un des plus importants qu’il a touché dans tout le match.

Un autre bon retour a fourni la deuxième chance de pause pour le Brésilien, mais a été refusé par un vainqueur de la volée de Sampras au filet qui a ramené le match à la maison avec deux vainqueurs de service pour survivre au défi et se diriger vers le troisième bris d’égalité, un must-win un pour Gustavo.

Sampras était plus composé et a ouvert une avance de 6-2, Kuerten frappant un vainqueur de service et deux bons retours pour réduire le déficit à 6-5, le match étant à nouveau à peu près sur lorsque Sampras a pulvérisé une erreur de revers pour laisser son rival grimper retour à 6-6.

Pete a remporté la cinquième balle de match avec un vainqueur de revers mais a frappé une double faute au point suivant pour prolonger ce match dramatique et donner plus de carburant et d’excitation à la foule. Un vainqueur de service l’a poussé 8-7 devant et cela n’a pas encore été suffisant pour sceller l’affaire, avec un service non retourné de l’autre côté du filet qui les a gardés verrouillés à 8-8.

Kuerten a sauvé six balles de match jusqu’à présent et a dû jouer contre le septième après un vainqueur de la volée de Sampras au filet. Cela s’est avéré être la chance pour l’Américain, qui l’a converti après un mauvais coup droit de Gustavo qui a fracassé sa raquette avec fureur après une rencontre si proche qui aurait pu facilement entrer dans un set décisif et durer plus de quatre heures.