Pete Sampras bat Petr Korda pour prolonger sa séquence américaine

En 1990, Stefan Edberg a remporté le premier titre du Masters 1000 à Indian Wells avant que la nouvelle génération de fantastiques joueurs américains ne prenne les commandes, avec trois d’entre eux conquérant les sept couronnes suivantes pour une domination complète lors de l’événement à domicile.

Pete Sampras n’a pas pris un départ convaincant dans le désert, remportant seulement sept matches lors des cinq premières visites avant de changer de fortune en 1994 quand il est allé jusqu’au bout, remportant son 24e titre ATP et le troisième au niveau Masters 1000.

Coup d’envoi de la saison avec des titres à Sydney et à l’Open d’Australie, Pete était également parmi les favoris à Indian Wells, remportant des victoires décisives sur Emilio Sanchez, MaliVai Washington, Thomas Muster et le champion de 1990 Stefan Edberg pour se retrouver en finale, face à la dixième tête de série Petr Korda le 6 mars.

Après plus de trois heures de bataille tendue, Pete a triomphé 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, dominant dans les sets quatre et cinq où il n’avait aucune marge d’erreur pour remporter le quatrième titre consécutif. à Indian Wells pour les joueurs américains.

Les deux joueurs ont créé des chances de coupure dans huit matchs différents et c’est Pete qui les a utilisés plus efficacement, repoussant neuf sur 12 d’entre eux et saisissant cinq des 15 opportunités pour franchir la ligne d’arrivée et remporter le troisième titre de la saison.

Sampras a détruit 48 vainqueurs de service et ils avaient un nombre similaire d’autres points directs, le Tchèque ayant le dessus dans le département des coups de fond et l’Américain qui a effacé ce déficit avec ses volées et ses smashs, restant agressif et trouvant l’équilibre parfait entre le milieu du quatrième set qui l’a porté à travers.

Korda avait un petit avantage dans le milieu de gamme et les rallyes les plus prolongés, mais cela ne suffisait pas à le garder en sécurité après avoir perdu du terrain dans les points les plus courts grâce à ce nombre massif de vainqueurs de service de l’Américain qui savait tirer la gâchette quand cela importait le plus.

Le Tchèque s’est emparé d’une pause dans le tout premier match du match suite à une erreur de coup droit de Pete, survivant à cinq égalités et un point de rupture lors du match suivant pour confirmer une avance rapide. Dans le troisième match, Sampras a effacé une chance de pause qui aurait pu lui faire perdre 3-0, restant en contact jusqu’au septième match quand il a sauvé une autre occasion de pause avec un smash gagnant avant de se mettre en position de retirer la pause lors du prochain match. .

Petr est resté calme, repoussant trois points de rupture et fermant le score avec une retenue dans le dixième match pour un 6-4. Luttant pour trouver le rythme dans ses matchs, Sampras s’est cassé dans le premier match du deuxième set après avoir marqué une volée, traînant jusqu’à 2-3 quand il a forcé une erreur de Korda pour retirer la pause et égaliser le score.

Perdant du terrain dans ces moments, le Tchèque a commis une erreur de coup droit pour subir une autre pause dans le huitième match, permettant à Pete de décrocher le set avec un as sur la ligne T pour un 6-3. Récupérant son jeu, Korda avait l’air mieux dans le troisième set, assurant une pause à 3-2 et épargnant une chance de pause dans le prochain match pour prolonger l’avance, ramenant le set à la maison avec un vainqueur du coup droit au match neuf pour éloigner un set de le titre, le premier au niveau Masters 1000.

Avec son dos poussé contre le mur, Pete a survécu à ses chances de pause au début du quatrième set dans les matchs un et trois, attendant des dégâts au retour jusqu’au huitième match quand il a saisi une pause qui l’a propulsé 5-3, faisant exploser un as dans le prochain match pour conclure l’ensemble et livrer un décideur où il était le favori maintenant.

Avec l’élan de son côté, l’Américain a pris les devants avec une pause précoce dans le cinquième set suite à une erreur de revers de Korda, cimentant la pause avec un vainqueur de service pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. Servant à 1-3, le Tchèque a envoyé un coup droit long pour donner le service et envoyer Pete 4-1 devant, gaspillant deux points de rupture dans le prochain match avant que Pete ne dépasse le sommet avec trois vainqueurs dans le huitième match pour son premier Indian Wells. Titre.