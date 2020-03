Pete Sampras bat Stefan Edberg pour le match pour le titre

Dans la cinquième édition de l’événement Indian Wells Masters 1000, Pete Sampras, Stefan Edberg, Petr Korda et Aaron Kriscksten sont restés dans la bataille pour le titre après le quart de finale, les têtes de série 1 et 3 se battant pour la place en finale.

Sampras n’a pas pu trouver la formule gagnante lors des cinq premiers voyages dans le désert, remportant seulement sept matches et changeant cela en 1994 lorsqu’il est allé jusqu’au bout pour remporter la troisième couronne du Masters 1000. En demi-finale, le champion de l’Open d’Australie a battu le premier vainqueur des Indian Wells Masters 1000 Stefan Edberg 6-3, 3-6, 6-4 en un peu moins de deux heures pour la cinquième victoire sur le Suédois en dix rencontres.

Ce fut un affrontement de haute qualité avec plus de gagnants que d’erreurs directes des deux côtés, dont 75 gagnants de service et 15 des 18 points de rupture qu’ils ont enregistrés au total. Edberg a créé des dégâts au retour dans cinq matchs différents, ne saisissant qu’une opportunité sur huit et se brisant deux fois pour propulser Pete au tour suivant.

Comme prévu dans le choc de deux joueurs agressifs avec des services en plein essor et des capacités de volée exceptionnelles, les rallyes plus longs n’existaient presque pas et le vainqueur devait provenir des échanges les plus courts jusqu’à quatre coups et de ceux de milieu de gamme où Sampras avait un petit avantage qui l’a ramené chez lui.

Le Suédois a repoussé une chance de pause dans le deuxième match avec un vainqueur de service et a eu une énorme opportunité de passer devant au match suivant, avec quatre chances à gagner. Restant concentré, Pete les a tous effacés avec des services non retournés et a cassé dans le prochain match lorsque Stefan a frappé une double faute coûteuse, ouvrant un écart 4-1 après une prise à 15.

Le sixième match a vu huit égalités et trois points de rupture pour Sampras qui n’a pu en convertir aucun et a forgé une avance encore plus grande, bien qu’il ait servi pour le premier match à 5-3. Edberg a gagné une chance de pause que l’Américain a nié avec un service puissant, ramenant le match à la maison avec un autre vainqueur de service pour un 6-3.

Dans le quatrième match du deuxième set, le Suédois a décroché un revers en bas de la ligne pour une occasion de pause, interrompue par une volée parfaite de Sampras qui a maintenu le niveau à 2-2. Ce qu’il n’a pas réussi à faire dans ce match, Stefan a corrigé dans le prochain match retour pour ouvrir un écart de 4-2, se tenant amoureux lors du septième match et complétant le set à 5-3 pour établir un décideur.

Là, les serveurs ont résisté aux six premiers matchs avant que Pete n’ait à jouer contre un point de rupture à 3-3, le repoussant et produisant l’une des prises cruciales de tout le choc. L’Américain a tenu à 15 dans le match neuf et a pris une pause à 15 quelques minutes plus tard avec un gagnant de retour pour sceller l’affaire et avancer dans le match pour le titre.