Pete Sampras conquiert le trône de l’ATP pour la première fois, le 11 ..

Entre 1970 et 1972, les États-Unis ont produit quatre joueurs extraordinaires qui dirigeront leur pays de la fin des années 80 au début des années 2000, gagnant la gloire de la plus grande nation de notre sport. Andre Agassi, Jim Courrier, Pete Sampras et Michael Chang étaient tous devenus champions du Grand Chelem, tous sauf Michael ayant conquis le trône de l’ATP à un moment donné.

Jim Courier était le leader du peloton au début des années 90, mais tout cela allait changer en 1993 lorsque Pete Sampras s’emparait du trône ATP pour la première fois le 12 avril. À cette époque, Pete était déjà Grand Chelem, Grand Slam Cup, ATP Champion des finales et des Masters 1000, franchissant une nouvelle étape dans son parcours vers l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Pete est arrivé au tournoi de Tokyo Outdoor au deuxième rang derrière Courier et la porte était grande ouverte lorsque Jonathan Stark a vaincu Jim au troisième tour. Le 9 avril, Sampras a disputé le quart de finale contre David Wheaton et l’a battu 6-3, 3-6, 6-4 pour dépasser Jim dans le classement quel que soit son résultat à la fin du tournoi.

Pour être sûr, Pete a tout fait pour vaincre Brad Gilbert en finale et reconnaître son nom en tête du classement ATP pour la première fois le lendemain, devenant ainsi le 11e numéro mondial. 1 et le quatrième des États-Unis après Jimmy Connors, John McEnroe et Jim Courier.

Sampras était 28 points d’avance sur Courier (3591 à 3563), restant au sommet pendant deux ans, sauf pendant trois semaines au cours de l’été 1993, lorsque Courier a rétabli la position pour une courte période. Dans l’ensemble, Pete aurait accédé au trône de l’ATP à 11 reprises, passant 286 semaines en tant que numéro un mondial.

1, un record qui s’est maintenu jusqu’à ce que Roger Federer le dépasse. Douze mois avant le 12 avril 1993, Pete était classé 4e et travaillait dur pour améliorer régulièrement son jeu, ouvrant sa course vers le sommet du classement masculin avec un score moyen de 11-6.

Les choses n’allaient s’améliorer qu’après avoir disputé le cercle avec une séquence de 80-16 qui a fait de lui le meilleur joueur du monde au printemps prochain, remportant sept titres ATP en neuf finales (Stefan Edberg l’a renversé dans le match pour le titre à l’US Open en 1992 ).

Au cours de son illustre carrière, Sampras remportera 14 titres du Grand Chelem et était le no de fin d’année. 1 joueur entre 1993-1998, dominant à l’ère des différents styles et surfaces et trouvant toujours cet équipement supplémentaire qui le maintiendrait devant ses rivaux.

Sa dernière performance sur le Tour a été mémorable, tout comme toute sa carrière, remportant le titre à l’US Open 2002 contre Andre Agassi dans ce qui devait être sa dernière performance, ne jouant plus jamais de matchs de compétition.