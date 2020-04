«Pete Sampras est toujours dangereux à Wimbledon»

Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour tout ce qu’il avait accompli dans les années 90, Pete Sampras a commencé à ralentir en 2000 en raison de blessures, bien qu’il soit toujours là pour concourir pour les plus grands titres. A défaut de remporter un titre ATP pour la première fois depuis 1989, Pete a en quelque sorte terminé dans le top 10 pour la 12e année consécutive en 2001, se séparant de Paul Annacone et se préparant pour ce qui serait sa dernière année sur le Tour.

Le septuple champion de Wimbledon a subi la perte du quatrième tour contre un jeune pistolet Roger Federer en 2001, avant de se rendre au All England Club en juin prochain sans statut de favori pour la première fois depuis de nombreuses années. Adoptant un calendrier réduit, Pete était le demi-finaliste d’Indian Wells et le finaliste de Houston, perdant du terrain après cela et remportant à peine des matchs avant l’US Open où il a écrit l’une des plus grandes histoires de tennis de tous les temps dans la quête du 14e et dernier. Couronne majeure.

Avant Wimbledon, Roger Federer pensait toujours que Sampras était un joueur très dangereux sur sa surface préférée, même s’il n’était pas parmi les favoris pour le titre. Connu comme le roi de Wimbledon, Pete a battu Martin Lee au premier tour avant cette défaite choquante contre le numéro un mondial.

145 George Bastl en cinq sets, ne revenant plus jamais à Wimbledon! “J’ai vu Pete jouer à Halle la semaine dernière; il a encore un peu de mal parce qu’il n’a pas eu trop de matchs cette année. Pourtant, je pense qu’il est l’un des gars à battre à Wimbledon, même s’il n’est pas le favori comme les années précédentes, juste parce qu’il n’a pas gagné il y a un an.

Pete est toujours dangereux sur l’herbe et capable d’atteindre le quart de finale ou la demi-finale avec un bon nul; il deviendrait dangereux à ce moment-là. Je lui donne encore une bonne chance de bien jouer ou même de gagner Wimbledon. ”