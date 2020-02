Pete Sampras remporte son premier titre ATP à Philadelphie à l’âge de 18 ans

Le joueur de 16 ans a fait ses débuts professionnels à Philadelphie en 1988, s’inclinant face à Sammy Giammalva Jr. en deux sets avant de remporter deux victoires dans le top 40 une semaine plus tard à Indian Wells. Utilisant un tirage favorable, Pete a décroché la première demi-finale ATP à Schenectady en juillet de la même année, faisant ses débuts à l’US Open et terminant juste dans le top 100 pour un début positif de son parcours senior.

Le jeune Américain n’a pas pu faire de progrès significatif en 1989, luttant pour trouver le rythme malgré son entrée dans le tableau principal des quatre Majors, utilisant cette expérience pour effectuer un assaut complet en 1990. Le natif de Washington a accédé au quatrième tour à Melbourne au début de la saison, prenant un set loin d’Ivan Lendl en demi-finale à Milan et se retirant au premier tour à Toronto.

Prenant un repos bien mérité, Pete est revenu à l’action sept jours plus tard à Philadelphie, deux ans après avoir fait ses débuts professionnels là-bas, battant cinq rivaux pour remporter le premier titre ATP à l’âge de 18 ans le 25 février. Au troisième tour, Pete a pris un autre jeune américain prometteur Andre Agassi qui a dû prendre sa retraite après avoir perdu le deuxième set en raison d’une intoxication alimentaire, envoyant Sampras dans les quartiers.

Là, Pete a renversé un autre top-10 Tim Mayotte 6-4, 4-6, 6-3, établissant le choc de la demi-finale avec le numéro un mondial. 122 Mark Kratzmann qui avait prévalu contre Jim Courier au tour précédent. L’Aussie a bien combattu mais l’Américain ne devait pas être refusé, marquant un triomphe de 4-6, 6-1, 6-4 pour atteindre la première finale de l’ATP et devenir le plus jeune finaliste de l’US Pro Indoor.

Parmi les 10 premières têtes de série, seul Andres Gomez a réussi à passer la marque des quarts de finale, établissant le dernier affrontement contre Pete que le jeune a réclamé 7-6, 7-5, 6-2 en deux heures pour le premier trophée ATP en ses mains. En travaillant avec Ivan Lendl, la future star a beaucoup appris du plus grand joueur de la décennie précédente, jouant à un niveau élevé dans les moments cruciaux et scellant l’affaire avec une performance à toute épreuve dans le troisième set.

Il n’y a eu aucune pause dans le premier match et c’est Sampras qui a tenu le match plus confortablement, prenant le bris d’égalité 7-4 après avoir marqué deux mini-pauses tardives au deuxième service de Gomez. Ils sont restés au coude à coude dans les dix premiers matchs du deuxième set également et l’Équatorien a été le premier à craquer sous la pression, frappant une double faute dans le 11e match et permettant à Sampras de verrouiller le set avec une prise en amour et d’en prendre deux met à aimer l’avantage.

L’Américain était le seul joueur sur le terrain dans le set numéro trois, offrant des pauses dans les matchs un et sept et scellant l’affaire avec une belle volée à 5-2 qui l’a porté au-dessus.