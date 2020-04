Peter Lundgren qualifie les relations actuelles d’ATP de «business»

Il ne donne généralement pas beaucoup d’entretiens, les plus jeunes ne se souviennent même pas de lui, même pas en tant qu’entraîneur, mais le poids de Peter Lundgren dans l’avenir du circuit masculin, il devrait être reconnu plus souvent. Combien de personnes peuvent dire qu’elles ont travaillé avec Ríos, Federer et Safin dans leur vie sur le banc? Peut-être les trois joueurs les plus naturellement talentueux des temps modernes, car le Suédois a travaillé avec les trois. Dans une interview avec Tennis Brésil, l’entraîneur de 55 ans passe en revue les étapes avec chacune d’elles, en plus de faire le point sur l’évolution du circuit au cours des trois dernières décennies.

Mais d’abord, il y a une question à résoudre: que fait Peter Lundgren en ce moment? «Je fais encore quelques voyages ici et là, mais être entraîneur à plein temps est hors de question, surtout après avoir passé 35 ans de ma vie à parcourir le circuit. Honnêtement, mon expérience en tant qu’entraîneur à temps plein est passée. D’un autre côté oui Je serais disposé à voyager 10-12 semaines par anJe ne recherche pas non plus ce genre de travail. Pour le réaliser, il faudrait qu’il reçoive l’invitation du bon joueur », avoue celui de Gudmundra.

Comme il le dit, ces périodes de vol autour du monde chaque semaine sont révolues depuis longtemps. D’abord en tant que joueur, où il est devenu l’un des 25 meilleurs du classement, remportez trois titres ATP et ajoutez plus d’une centaine de victoires officielles. Plus tard, il aurait une période beaucoup plus reconnaissante en tant qu’entraîneur, regardant ses élèves soulever des tournois du Grand Chelem ou entrer dans le top 10 comme si c’était facile. «La meilleure partie d’un entraîneur est, sans aucun doute, d’observer le développement de votre joueur, de se rendre compte qu’il écoute et le fait bien. Bien sûr, il est également très réconfortant de voir les résultats de chaque séance d’entraînement à travers les matchs et tournois qu’il remporte », explique le Suédois.

Marcelo Rios, Roger Federer y Marat Safin. Ce n’est qu’avec ce triplet que je pourrais écrire plusieurs livres d’aventure. «Avec Marcelo, nous travaillons très fort sur le service, comment être agressif et comment le faire avancer correctement dans la formation de son revers. De toute façon, il n’a jamais eu besoin de beaucoup d’aide, il a déjà eu un coup incroyable. Avec Roger, c’était quelque chose de similaire, je n’avais pas autant à travailler le bon coup, mais comment attaquer avec ce coup. Je mettrais peut-être davantage l’accent sur l’amélioration physique que nous avons faite grâce au grand Pierre Paganini, qui a rejoint l’équipe et nous a beaucoup aidés. Avec Marat, le problème était la volée, il ne savait pas comment couvrir le filet car il ne l’avait jamais fait auparavant, mais l’amélioration a fini par être remarquable. Je me souviens l’avoir vu grimper le filet 85 fois au cours de la saison où il a remporté l’Open d’Australie, de toutes ces ascensions, il a remporté 80% des points. »

Plus tard, Lundgren continuera d’élargir son historique de formation en rejoignant des projets aussi intéressants que Grigor Dimitrov ou Stan Wawrinka, bien qu’avec le bulgare et le suisse, les résultats n’étaient pas aussi spectaculaires. «Dès l’âge de 18 ans, Grigor avait déjà une bonne base en termes de coups de poing, nous nous sommes donc essentiellement concentrés sur le perfectionnement de tout son jeu. Nous avons dû faire un peu plus attention au service, il a aussi dû travailler plus fort. Avec Stan, nous avons passé de nombreuses heures en coup droit, à chercher sa balle pour pénétrer plus que d’habitude. Nous avons aussi fait un grand pas avec les mécaniciens de service et avec l’exécution des volées », se souvient un Peter qui, en bon classique, manque le fonctionnement du dressing dans les années 80.

“La relation entre le joueur et l’entraîneur fonctionnera tant qu’il y aura une bonne alchimie entre eux. Actuellement, je pense que cette relation devient de plus en plus une entreprise. Les joueurs ont leur propre environnement, il y a donc beaucoup moins de traitement personnel et de proximité entre les joueurs et les entraîneurs. Quand je jouais, les joueurs de tennis sortaient dîner en grands groupes, nous étions tous à la même table, que le lendemain nous allions jouer les uns contre les autres», Compare le suédois à la nostalgie. C’est peut-être pourquoi il préfère regarder le circuit à la télévision en ce moment.

.