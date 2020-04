Peter Lundgren sur l’entraînement de Roger Federer, Marcelo Rios et Marat Safin

Peter Lundgren, l’ancien entraîneur de Roger Federer, Marcelo Rios et Marat Safin, a parlé de son travail avec les anciens n ° 1 mondiaux dans une interview avec TenisBrasil. Lundgren, 55 ans, explique: “Avec Marcelo Ríos, nous avons travaillé très dur sur le service, comment être plus agressif et comment le faire marcher correctement dans la formation de son revers, créant un contact plus tôt avec le ballon.

Au coup droit, Marcelo n’avait pas besoin d’aide, c’était toujours un tir incroyable. Avec Federer, la situation était similaire à celle de Rios. Je n’ai pas eu à travailler autant sur le coup droit, mais comment attaquer avec le coup droit. En ce qui concerne le revers, le service et la volée, bien sûr, tous ces coups avaient besoin de beaucoup d’aide à l’époque.

Il convient également de mentionner l’amélioration de la partie physique, qui a eu une grande collaboration du formateur Pierre Paganini, qui a rejoint l’équipe et nous a beaucoup aidés. Avec Marat, la volée était notre objectif principal au début du travail.

Il a eu quelques problèmes pour couvrir le filet parce qu’il ne savait tout simplement pas comment le faire. L’amélioration a été notable, je me souviens que lors de la campagne de titre 2005 de l’Open d’Australie, il est allé 85 fois dans le filet et a remporté, je pense, 80% des points.

Un autre aspect sur lequel nous avons travaillé était le “ lancer ” (lancer la balle) du service, il y avait beaucoup de service de coup de pied (effet pour faire monter la balle lorsqu’elle touche le sol, mais avec cela elle perd de la vitesse) dans le premier servir, mais le deuxième service, il a bien fonctionné.

Nous avons également fait des progrès avec le coup droit, mais en utilisant tactiquement le coup pour attaquer le côté droit de l’adversaire. “L’ancien numéro 25 mondial a également travaillé avec Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ces dernières années et a parlé de son travail avec eux.

“Depuis l’âge de 18 ans, Grigor avait déjà une très bonne base de coups, donc nous étions essentiellement concentrés sur le perfectionnement de tout son jeu. Seulement dans le service, nous devions prêter plus d’attention et lui, à son tour, devait travailler plus dur. Avec Stan, nous avons également travaillé sur le coup droit, principalement dans le but de faire pénétrer sa balle plus que d’habitude.

Le deuxième point principal était le progrès que nous avons eu avec les volées, là nous devons travailler dur sur l’exécution, ainsi que sur la mécanique du service. Parfois, il avait besoin d’utiliser davantage ses jambes (pour la propulsion), de plus son «lancer» était parfois très faible.

Lundgren dit qu’il est actuellement de retour en Suède et travaille à développer de nouveaux talents dans le pays qu’il espère reprendre après la crise actuelle des coronavirus. “Quand j’ai décidé de retourner en Suède, à Stockholm, j’ai rencontré de nombreuses personnes de Stockholm Tennis qui m’ont demandé si je voulais travailler avec les meilleurs jeunes de la ville deux fois par semaine.

Récemment, j’ai également été invité par un autre club de Stockholm à réaliser un projet similaire, mais pour l’instant il est paralysé en raison de la crise provoquée par le coronavirus. Lorsque les choses iront mieux, nous reviendrons à coup sûr sur les idées. ”