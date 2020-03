“Petit à petit, nous quittons ce virus” – Rafael Nadal

L’athlète espagnol de tennis haut de gamme Rafael Nadal a été à l’avant-garde des efforts de secours du pays. En fait, le Majorquin Kickstarted a lancé une incroyable campagne de dons avec la star de la NBA, Pau Gasol, qui a cherché à lever une somme de 11 millions d’euros.

Cela a été fait en faisant appel à la conscience de tous les athlètes espagnols qui se débrouillent merveilleusement bien dans tous les sports. Heureusement, l’appel à l’unité a reçu une réponse favorable et de nombreuses stars du tennis ont également apporté leur contribution. Cela comprenait des stars comme David Ferrer, Garbine Muguruza et Roberto Bautista Agut.

Cependant, l’Espagne a été parmi les plus touchées. Cela signifie que les gens doivent s’adapter à une période prolongée de quarantaine et de verrouillage. Rafa a eu quelques mots d’encouragement pour tous ceux qui s’adaptent à ce nouveau style de vie.

Savoir plus – Le record irréel de Rafael Nadal qui ne sera jamais battu

Qu’a dit Rafael Nadal?

Nadal estime que l’adaptation aux nouvelles circonstances est la clé en ce moment. Même si les cas augmentent chaque jour, nous devons nous préparer à la pire possibilité.

«Je le vois comme tout le monde, d’abord avec le souci de voir toutes les catastrophes que nous voyons tous les jours à la télévision et de s’adapter à ces nouvelles circonstances pour tout ce qui nous a dépassé, je pense»,

«La réalité est que, comme tous les changements dans cette vie, il faut s’adapter et ça prend du temps, et j’espère que ça ne donne pas de s’adapter complètement et que peu à peu nous quittons ce virus qui nous emmène dans des circonstances extrêmes . “

Savoir plus – REGARDER: Rafael Nadal montre ses talents de cuisinier dans une nouvelle vidéo

Rafa montre l’exemple. Le Monde n ° 2 ne s’est pas seulement mis en quarantaine et a appelé les gens à reproduire ses actions, il a également aidé son pays dans les efforts de secours. C’est la particularité de l’Espagne. Ses athlètes ont montré des degrés de sensibilité sans précédent. Ils sont sortis de leurs tours d’ivoire pour faire plus que simplement parler et sensibiliser les médias sociaux.

On se souviendra sûrement de leurs efforts en temps de crise.