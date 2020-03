Petkovic accuse Tomic d’être un menteur pour avoir dit qu’il a un coronavirus

Il y a à peine une semaine, la nouvelle est sortie que Bernard Tomic il avait tous les symptômes du coronavirus, grâce aux déclarations élaborées de l’Australien. Eh bien maintenant Andrea Petkovic accuse Bernard d’avoir menti et lui consacre quelques mots très énergiques, recueillis par GoTennis. “Nous savons tous qu’il est un rebelle, ses traits balkaniques de sa famille sont appréciés dans son caractère. Il parle constamment de bêtises et le dernier était qu’il avait un coronavirus. Je lui ai écrit il y a quelques jours et il a admis que tout cela n’était qu’un mensonge” et que même lui ne sait pas pourquoi il l’a fait “, a fait valoir l’Allemand.

