Petra Kvitova-Aryna Sabalenka rivalisent pour le 1er titre de 2020 en finale de Doha

Petra Kvitova et Aryna Sabalenka s’affronteront lors de la finale du Qatar Total Open samedi à Doha. Kvitova a évincé la tête de série et le numéro un mondial. 1 Ashleigh Barty tandis que Sabalenka a traité de manière convaincante Svetlana Kuznetsova dans leurs demi-finales respectives.

Kvitova a mis fin au bastion que Barty avait sur elle – l’Australienne avait connu une séquence de victoires de quatre matchs contre le Tchèque en retournant à l’Open de Miami 2019 – avec une victoire de 6-4, 2-6, 6-4 en une heure et 51 minutes. Il s’agit de la première finale de Kvitova à Doha depuis qu’elle a remporté le titre en 2018.

Décrivant ses pensées pendant le match, Kvitova a partagé après: «Je me suis beaucoup poussé à aller plus loin sur le terrain, pas à revenir sur le panneau du Qatar. J’ai essayé qu’elle ne puisse pas m’éloigner autant de la ligne de base, alors je lui ai pris du temps et elle ne pouvait pas faire grand-chose avec son coup droit.

C’était en quelque sorte la clé, essayer près de la ligne de base et jouer à partir de là tout en poussant sur le terrain … J’avais aussi des chances lors des dernières rencontres avec elle, mais aujourd’hui j’étais peut-être … plus courageux et c’est comme ça ».

En finale, l’ancien no du monde. 2 jouera une avance de 2-1 en tête-à-tête contre son adversaire, Sabalenka. Par rapport à la bataille de Kvitova en trois sets, Sabalenka a eu une sortie plus facile. Le Bélarusse a gagné 6-3, 6-4 en 73 minutes contre le Russe, qui a été double finaliste.

Sabalenka, qui disputera sa première finale à Doha, a déclaré après le match: «Je suis vraiment heureuse d’être en finale ici, surtout parce que c’est ma première fois ici. C’est vraiment sympa et je suis vraiment content du niveau que je joue en ce moment et bien, nous verrons ce qui va se passer demain, mais c’est sûr que j’apporterai tout ce que j’ai ».

Pendant ce temps, dans l’épreuve de double, Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova a remporté le titre après une victoire de 6-2, 5-7, (10-2) sur Gabriela Dabrowski et Jelena Ostapenko Dans la finale. Le couple Taipei chinois-Tchèque a complété le balayage du Moyen-Orient avec cette victoire – après avoir remporté les Championnats de tennis de Dubaï, la semaine précédente. Cette victoire verra également Hsieh retrouver le no. 1 classement double. Crédit photo: WTA Twitter