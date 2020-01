Petra Kvitova: “Barty a montré pourquoi il est numéro un”

Un an plus tard, Ashleigh Barty et Petra Kvitova Ils se sont rencontrés au même endroit, en même temps. Il Open d’Australie célébrer l’affrontement entre ces deux top10 en quart de finale, ronde où le Tchèque a éliminé l’Australien dans l’édition 2019. La vengeance était intuitive et il en était ainsi, avec le numéro un mondial actuel donnant une nouvelle leçon de survie et signant son passez à l’avant-dernière phase de l’image. Quelques minutes plus tard, le double champion de Wimbledon a avoué son opinion avant d’emballer et de quitter Melbourne dans le passé.

Quatrième défaite consécutive contre Barty. «Jouer contre Ashleigh est toujours un grand défi, pas tous les jours face au numéro 1 mondial. Ash est une bonne fille, ainsi qu’un grand compétiteur. C’est vraiment super d’avoir cette rivalité avec elle, d’avoir eu l’opportunité de s’affronter en quart de finale. »

En bas après le premier set. «L’ensemble du match a été une bataille très difficile, en particulier le premier set. Il y avait trop de hauts et de bas de la part des deux. Je pense que nous avions besoin d’un point de consigne, jusqu’à l’arrivée du bris d’égalité, où elle a bien joué. Je n’ai pas pu gagner, tout était très frustrant après ce premier set. Lorsque vous affrontez un numéro un mondial comme Ashleigh, cela vaut vraiment la peine de tout laisser sur la piste. Nous venons tous les deux de faire de bonnes séries éliminatoires, mais cette fois, c’est un petit point qui a fait la différence à la fin de la journée. »

Lecture tactique. «Les conditions sont un peu plus lentes, mais elle est très responsable du rythme de balle qu’elle propose. Je ne sais pas si elle a eu une lecture brillante des points ou si c’est moi qui ai traversé un mauvais moment, cela a sûrement à voir avec les deux côtés. Quoi qu’il en soit, chaque fois que je jouais sur le côté où elle courait, j’aurais pu jouer des volées. Je pense que j’aurais dû aller un peu plus souvent sur le réseau qu’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, c’était un peu difficile avec elle qui repoussait sans cesse la ligne de base. Mais oui, cela aurait dû aller plus loin. »

Barty a-t-il pris la mesure? «Pour être honnête, je pense qu’aujourd’hui je n’ai pas obtenu ce que je voulais vraiment, c’est sûr. Cela vous amène probablement à penser qu’elle a fait un léger ajustement contre moi lors de la soustraction. Certainement, j’aurais pu servir beaucoup mieux, même si je pouvais jouer de bons échanges malgré le fait de ne pas aller bien. J’ai eu l’occasion de maintenir mon service plusieurs fois plus que moi, mais avec son service, la même chose s’est produite. C’est une experte en déplacement du rival, elle sait varier le jeu, elle peut le faire. Je vois que cela s’améliore avec chaque mois qui passe. »

Conclusions du tournoi. «Évidemment, il est décevant de perdre en quarts de finale d’un Grand Chelem, mais aujourd’hui j’ai affronté un adversaire très coriace. Elle a montré pourquoi elle est l’actuelle numéro un au monde. Nous avons joué un grand match, ce fut un grand combat. Dans l’ensemble, c’est bon d’être de retour dans quelques chambres après la fin de l’année dernière. J’ai plusieurs choses positives, j’ai eu des matchs difficiles et j’ai pu en gagner, notamment Sakkari, quand j’ai perdu le premier set. Je suis vraiment content, je pense que je m’améliore sur de petites choses, ce qui est très important pour moi. Je suis heureux d’avoir cette nouvelle énergie, une nouvelle équipe. J’espère que tout cela m’aidera à l’avenir. »

.