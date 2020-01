Petra Kvitova et Naomi Osaka prennent leur place au tour 3

Petra Kvitova atteint le troisième tour avec une victoire 7-5, 7-5 durement gagnée Paula Badosa mercredi à l’Open d’Australie. La Tchèque a eu du mal à suivre son rythme à cause du vent alors même que son adversaire espagnol n’en était pas affecté de l’autre côté du filet.

Le match a eu de nombreuses pauses échangées entre les deux joueurs, et c’est Badosa qui a cassé la première fois du match – remonter 4-2 dans le premier set. Cependant, non seulement Kvitova a reculé, quelques matchs plus tard, elle a obtenu une autre pause cruciale pour remporter le deuxième set.

Dans le deuxième set, la gaucher a dû enregistrer trois points de set avant de pouvoir revendiquer la victoire en deux sets, après 98 minutes de jeu. Kvitova a touché 31 vainqueurs et a commis 28 fautes directes. Badosa comptait 19 gagnants et des erreurs non forcées chacune.

Le finaliste 2019 jouera la 25e tête de série Ekaterina Alexandrova ou compatriote, qualificatif Barbora Krejcikova au troisième tour. Champion en titre Naomi Osaka a également atteint le troisième tour après sa victoire de 6-2, 6-4 Saisai Zheng, en une heure et 20 minutes.

Le match a commencé avec Osaka en début de pause, mais le jeu astucieux de Zheng l’a aidée à revenir au niveau du set à deux matchs chacun. La résistance de Zheng a rencontré un mur de briques par la suite dans le set car Osaka n’a pas perdu un match pour prendre la tête du match.

Dans le deuxième set, couplé à une courte chute d’Osaka et à la détermination de Zheng à ne pas disparaître sans se rendre compte du match, les Chinoises ont pris une avance de 4-2. Osaka a retrouvé son équilibre assez longtemps pour effacer la pause, puis en réclamer une de plus pour sécuriser son chemin dans le tournoi.

Dans son interview sur le terrain, Osaka a déclaré que l’avance de Zheng 4-2 dans le deuxième set l’avait revigorée. «Je me suis enflammée quand elle s’est levée 4-2 et les gens ont commencé à applaudir davantage… Ouais, je voulais juste me battre. J’ai déjà occupé ce poste sur ce terrain.

Je ne voulais pas faire trois sets ». Le double champion de Major a touché 20 vainqueurs et 30 fautes directes. Zheng n’a eu que sept gagnants et 20 fautes directes. Osaka attend le vainqueur entre Coco Gauff et Sorana Cirstea au prochain tour. Crédit photo: Aus Open Twitter