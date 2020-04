Petra Kvitova: “Je n’ai aucune motivation en ce moment”

Joueur de tennis tchèque Petra Kvitova Il a avoué à quel point il est difficile de se confiner ces semaines à la maison, où il a déclaré qu’il n’avait aucune motivation et qu’il ne savait pas avec certitude s’il y aurait du tennis cette saison: “Nous vivons dans une situation très étrange. Je n’ai aucune motivation et parfois je pense même à la raison pour laquelle je m’entraîne J’essaie juste de rester en forme. Je ne vais pas jouer sur terre battue pour l’instant parce que Roland Garros a été reporté pour septembre et la tournée sur gazon a également été suspendue. Nous ne savons pas ce qui se passera pour le reste de l’année, mais la situation ne l’est pas. assez bon “, a déclaré le joueur tchèque dans des déclarations recueillies par Mundo Deportivo.

