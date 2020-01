Petra Kvitova, Kiki Bertens et Donna Vekic au titre de la WTA St. Petersburg

La Tchèque Petra Kvitova, la star néerlandaise Kiki Bertens et la joueuse croate Donna Vekic seront parmi les vedettes de la compétition WTA St. Petersburg Ladies Trophy, qui se tiendra du 8 au 16 février à St.

Petersburg, Russie. Le tournoi aura lieu à la Sibur Arena. Certains joueurs russes ont également confirmé leur participation au tournoi – dont Ekaterina Alexandrova, Anastasia Pavlyuchenkova et Daria Kasatkina.

Kvitova, 29 ans, est classée n ° 7 au monde et a remporté 27 titres en carrière, dont 2 titres à Wimbledon – en 2011 et 2014. Elle a également remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016 et a culminé au n ° 2 dans le classement.

Kvitova est une ancienne championne de ce tournoi, ayant remporté la même chose en 2018. Bertens, 28 ans, est actuellement classée n ° 9 au monde et a remporté 9 titres en simple jusqu’à présent. Elle a été classée au quatrième rang mondial dans le passé et est championne en titre à St.

Pétersbourg, après avoir battu Vekic en finale. Vekic, 23 ans, est actuellement classé n ° 19 au monde et a remporté 2 titres en simple WTA jusqu’à présent – Open de Malaisie 2014 et Open de Nottingham 2017. Sa meilleure performance au Grand Chelem atteignait les quarts de finale de l’US Open l’année dernière et elle est actuellement à son meilleur classement en carrière.

Le tournoi se joue sur des terrains durs intérieurs et est classé comme tournoi WTA Premier. Il a eu lieu pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 2003 et s’est déroulé en tant qu’événement ITF de 2003 à 2015 avant d’être transformé en tournoi WTA Premier en 2016.