Petra Kvitova quitte le tournoi de Saint-Pétersbourg pour cause de maladie

Joueur de tennis tchèque Petra Kvitova Elle a été forcée de quitter le Premier ministre de la WTA à Saint-Pétersbourg 2020 en raison d’une maladie d’origine virale, ce qui l’a empêchée de sortir aujourd’hui pour affronter la russe Ekaterina Alexandrova, qui passe ainsi directement en demi-finale directement . Kvitova est allé à une conférence de presse pour s’excuser: “Je dois me retirer du tournoi à cause d’une maladie. Hier, je ne me sentais pas bien du tout pendant le match et aujourd’hui j’étais bien pire. Je regrette de ne pas pouvoir jouer devant les fans et je souhaite qu’ils apprécient au maximum du reste des matchs restants “, a déclaré Kvitova, douteux pour le tournoi de Dubaï qui débutera dans quelques jours.

.