Petra Kvitova trace et bat Carla Suárez

Cinq ans après avoir perdu sur ces mêmes pistes contre Carla Suárez, la Tchèque Petra Kvitova, huitième favorite, a été compensée par une victoire sur les Espagnols, 4-6, 6-3 et 6-0et qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open du Qatar à Doha.

25/02/2020 à 16h47

CET

EFE

Après avoir imposé au chinois Shuai Zheng à ses débuts, Suárez, champion du tournoi en 2016, n’a pas pu avec le onzième au monde cette semaine, qui après avoir abandonné le premier set, a été plus énergique dans le coup de poing et a développé Carla avec ses coups de poing en une heure et 44 minutes.

L’Espagnol avait fini avec le premier set en 40 minutes, après toujours être allé de l’avant sur le tableau de bord, et bien qu’il lui ait coûté de fermer cette manche, dans laquelle il avait besoin de quatre points pour le faire, il a pris la tête. Le double champion de Wimbledon et vainqueur à Doha 2018, avait été très erratique dans ce trimestre, avec trop d’échecs de droite, ce qui Carla en a profité pour maîtriser cet acte, sans renoncer une seule fois à son service.

Mais toute la sobriété du jeu espagnol a disparu d’ici. Kvitova avait raison avec ses tirs longs et dévastateurs, et Suarez n’a pas pu garder le ballon en jeu comme au début. Une avance de 3-0 a aidé Petra à prendre le relais et à égaler le match.

Dans le troisième set, le service de Carla n’a pas fonctionné et n’a pu gagner qu’un point avec chacun d’eux. L’Espagnol a été à la merci du Tchèque, qui a fini par gagner à son gré et se venger de ce 6-0 que Suarez l’a soutenu dans sa victoire au cours des trimestres 2015 (3-6, 6-0 et 6-3).

Kvitova affrontera les huitièmes contre la Lettonne Jelena Ostapenko, championne de Roland Garros en 2017, qui a remporté la Tchèque Barbora Strycova, 6-1 et 6-2

Un peu plus tard, Garbiñe Muguruza, onzième favori, se mesure face à l’Australienne Ajla Tomljanovic pour une place au huitième.

.