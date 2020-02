Petra Martic et Karolina Muchova participent à la journée des enfants à l’Open de Dubaï

Les stars de la WTA, Petra Martic et Karolina MIchova, ont participé lundi à la journée des enfants JP Morgan de la WTA au Dubai Duty Free Tennis Championships, selon le Gulf News. L’événement a vu plus de 200 enfants de six écoles des Émirats arabes unis participer à l’événement, qui comprenait une clinique de tennis pour tous les enfants et la chance de rencontrer Martic et Muchova.

La clinique de deux heures a été dirigée par des entraîneurs de tennis de la Clark Francis Tennis Academy et les enfants ont également reçu des conseils des joueurs de la WTA sur la façon d’améliorer leur jeu. Martic a commenté: «Ces enfants m’ont donné un bon échauffement pour ma pratique aujourd’hui, maintenant je me sens prêt!

J’espère qu’ils ont eu autant de plaisir que nous et qu’ils ont aimé jouer au tennis! » Muchova a déclaré: «C’est toujours excitant de faire partie de la Journée des enfants et de voir certains de ces enfants essayer quelque chose de nouveau pour la première fois. On dirait qu’il pourrait y avoir quelques futures stars à venir bientôt ».

Le directeur du tournoi, Salah Tahlak, a déclaré: «Nous tenons à remercier JP Morgan et la CF Tennis Academy d’avoir soutenu la clinique pour enfants chaque année pour donner à plusieurs enfants des écoles locales l’occasion d’apprendre les techniques de base du sport et d’interagir avec des athlètes de renommée mondiale. joueurs dans le cadre des sessions.

Nous espérons que notre engagement à soutenir de telles activités inspire et encourage les enfants à l’avenir à pratiquer ce sport et à rêver de devenir de futures stars du tennis ». C’est la 20e année de l’événement WTA à Dubaï et le tournoi a débuté lundi.

Le tournoi rassemble six des 10 meilleurs joueurs du monde et marque également le retour des anciennes Kim Clijsters n ° 1 mondiales dans la tournée après plus de sept ans.