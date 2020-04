Peu importe cette année, le temps presse pour sauver Wimbledon 2021

Alors que les fans de tennis du monde entier se lamentent de ce qui est depuis longtemps devenu l’annulation inévitable des championnats de Wimbledon de l’année, une perspective plus exaspérante pourrait bientôt peser sur le paysage du sport au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Après que la confirmation soit arrivée la semaine dernière que les championnats ne se joueraient pas sans spectateurs, le comité du All England Club n’a pas pris de décision car il a convoqué une assemblée générale extraordinaire mercredi et a confirmé que Wimbledon n’aurait pas lieu pour la première fois depuis le Mondial. Seconde guerre mondiale.

OFFICIEL: L’AELTC confirme que Wimbledon 2020 a été annulée «avec grand regret»

Ils espéraient des conseils du gouvernement britannique qui auraient pu activer une assurance supplémentaire, mais il semble que les dommages financiers pour Wimbledon seront dilués par les polices existantes qui seront activées pour couvrir le coût de la vente des billets à ce qui est déjà vendu- événement de 13 jours.

Ainsi, alors que les officiels de l’Open de France ont admis le report de leur événement – qui a déjà été déplacé de sa date initiale fin mai à une nouvelle date spéculative fin septembre – pourrait coûter à la fédération jusqu’à 250 millions d’euros de perte de revenus sur les droits TV, le parrainage et la vente de billets, Wimbledon a suggéré que leur manque à gagner serait considérablement moindre.

Les chiffres de 2018 ont montré que les championnats avaient un chiffre d’affaires annuel de 254,8 millions de livres sterling, mais on s’attend à ce qu’un an sans tennis sur les célèbres courts en gazon de SW19 puisse être absorbé tant que la crise qui sévit actuellement dans le tennis peut être levée rapidement. .

C’est là que réside le plus gros problème pour le sport à l’avenir.

Bien qu’il puisse être envisageable que la saison de football anglais puisse reprendre plus tard cette année si les joueurs sont mis en quarantaine pendant une longue période et que les matches sont joués en succession rapide dans le but d’économiser les revenus de la télévision, un tel plan ne pourrait pas être utilisé dans des sports comme le tennis ou le golf.

Les sports d’équipe avec des joueurs tous basés dans un seul endroit peuvent explorer les options d’une relance dans un environnement contrôlé, mais l’idée que des sports individuels mettant en vedette des joueurs du monde entier puissent être organisés à tout moment semble fantaisiste, même si l’on espère que le golf des événements comme le Masters et la Ryder Cup pourraient encore être joués plus tard cette année.

La crise de Covid-19 n’ayant pas encore atteint son apogée en France, l’idée que le pays sera pleinement opérationnel et ouvert aux affaires à temps pour l’Open de France reprogrammé à Roland Garros semble très optimiste, avec des interdictions de voyager et des restrictions de vol susceptibles de se maintenir. être en place fin septembre.

Des stars européennes telles que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient éventuellement jouer à l’Open de France si cela était jugé sûr pour eux, mais l’Argentin Juan Martin Del Potro, le Japonais Kei Nishikori et l’Australien Nick Kyrgios pourraient-ils arriver en France? Paris pour concourir? En outre, avec la crise des coronavirus en Amérique seulement à un stade formatif, il semble peu probable qu’elle se termine aussi rapidement que le président Donald Trump, le gaffeur, le pense.

Compte tenu de l’ampleur de la crise qui ne fait que commencer à se développer dans plusieurs parties de l’Amérique, il est difficile d’imaginer la perspective de Serena Williams et de l’étoile montante Coco Gauff sauter dans un avion pour Paris pour jouer au tennis de sitôt, avec Amélie Mauresmo, championne de Wimbledon 2006 parmi ceux qui suggèrent le tennis fait face longtemps à l’ombre.

“Je pense que nous allons devoir tracer une ligne sous la saison de tennis … pas de vaccin = pas de tennis”, a déclaré l’ancien n ° 1 mondial dans un tweet mercredi et déjà, le chef du tennis australien Craig Tiley a laissé entendre que le premier Grand Chelem de 2021 à Melbourne pourrait être menacée en raison de la pandémie.

Si l’avertissement de Mauresmo selon lequel le tennis ne peut pas reprendre tant qu’un vaccin ne mettra pas fin à la menace de Covid-19, l’attente qu’un tel changeur de jeu ne sera pas disponible avant le milieu de l’année prochaine ouvre une perspective que peu de joueurs du tennis souhaiteraient envisager aujourd’hui .

La douleur de l’annulation de Wimbledon cette année est insignifiante au milieu de la crise mondiale actuelle, mais le temps presse déjà pour essayer de sauver l’événement le plus emblématique du sport en 2021.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.