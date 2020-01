“Peu importe qui je joue” – Confiant Dominic Thiem écrase Gael Monfils pour atteindre les quarts de l’Open d’Australie

Cinquième tête de série, Dominic Thiem a atteint son premier quart de finale à Melbourne Park avec une victoire de 6-2, 6-4, 6-4 sur Gael Monfils.

L’Autrichien Thiem, deux fois finaliste à Roland-Garros, avait déjà chuté à l’étape du quatrième tour deux fois auparavant, mais une répétition n’a jamais regardé les cartes cette fois.

Thiem a maintenant remporté ses six matchs contre Monfils, et il a déclaré: «J’ai toujours joué mon meilleur tennis contre lui, alors c’est peut-être une des raisons [the record is so good].

«Je pense que j’ai joué mon meilleur match jusqu’à présent de cet Open d’Australie. Un très, très bon sentiment.

«Le score semble beaucoup plus facile que le match. Je pense que j’ai eu la chance de faire une pause tôt dans chaque set et j’ai ensuite réussi à bien tenir mon service.

«Je suis tellement content parce que je suis pour la première fois en quart de finale ici.

«Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir terminé, d’être en quart de finale. Peu importe à qui je fais face. “

Ailleurs, l’Estonien Anett Kontaveit a atteint pour la première fois un quart de finale du Grand Chelem, battant le Polonais Iga Swiatek de 18 ans 6-7 (4) 7-5 7-5.

Kontaveit semblait avoir raté sa chance en perdant quatre matchs d’affilée 5-1 dans le set décisif, mais la 28e tête de série l’a finalement retenue.

