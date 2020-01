Peut parler de luttes, mais ce n’est pas dans mon personnage: Sharapova après la sortie de ’20 AO

Mardi 21 janvier 2020, débutant le tournoi par une blessure à l’épaule, la spesh russe de 32 ans, Maria Sharapova, a été éliminée de l’Open d’Australie au premier tour après avoir vacillé contre la 19e tête de série, 23 Vekic, un Croate de deux ans, remarquant les troisièmes défaites consécutives du Russe au premier tour consécutif lors des tournois du Grand Chelem.

En fait, malgré une vague de flairs insondables s’étendant de temps en temps sur sa raquette dans le match d’une heure et vingt et une minutes, vainqueur du titre du Grand Chelem à cinq reprises et d’une belle allure scintillante, Maria Sharapova avait échoué pour maintenir l’élan et la 19e tête de série avait saisi le match 6-3, 6-4.

Pendant ce temps, en tant qu’ange défaillante, l’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova, qui a obtenu une entrée de wild card dans le tournoi après s’être battue contre une blessure à l’épaule exténuante tout au long de la saison dernière qui semblait avoir pesé sur son basculement de mardi (21 janvier) contre le Croate aussi, la sublime merveille de 32 ans a déclaré mardi 21 janvier dans une interview d’après-match, “Je peux parler de mes difficultés et des choses que j’ai traversées avec mon épaule, mais ce n’est pas vraiment dans mon caractère “, a déclaré Sharapova, via la WTA.

“Donc, vous savez, j’étais là. Je me suis mis là-bas. Vous savez, aussi dur que cela ait été, vous savez, j’ai terminé le match et, ouais, ce n’était pas comme je le voulais.”