“Physiquement, c’est un monstre” – Mats Wilander conseille à Nick Kyrgios de remporter les titres du Grand Chelem

Mats Wilander a donné un coup de pouce à Nick Kyrgios pour remporter un titre du Grand Chelem dans sa carrière, et s’il en obtient un, il pourrait bien en gagner plusieurs.

Le talent de Kyrgios est incontestable, mais son tempérament a toujours été un grand talon d’Achille pour l’Australien.

L’ancien numéro un mondial Wilander, cependant, dit que Kyrgios peut certainement mettre cela ensemble, et il l’a comparé à Stan Wawrinka, triple vainqueur du Grand Chelem.

“Wawrinka est ce que je pense vraiment quand je vois Kyrgios”, a déclaré Wilander.

«En tant que spécimen physique et génétique, il est un monstre. Lorsqu’il est sur le terrain et qu’il court, il vole. Et il a un bras massif. Il faut donc le mettre au gymnase.

«Je crois qu’avec Wawrinka, c’était la même chose – il était toujours comme il est [as a talent] mais il n’était jamais assez en forme [until he started working with Magnus Norman in 2013].

«Je pense que Nick va gagner un majeur. Et s’il en gagne un, il en gagnera deux. Et puis il en gagne cinq, parce qu’il est si bon. »

Actuellement, la meilleure performance de Kyrgios lors d’un Grand Chelem est les quarts de finale, qu’il a atteints à Wimbledon et à l’Open d’Australie.

