Piatti analyse le jeu de Jannik Sinner

D’une manière ou d’une autre, pour tous les joueurs de tennis, cette pause compromettra leur présent sportif. Le plus vétéran aura plus de temps qu’il n’en reste, ce qui n’est pas beaucoup, tandis que les jeunes vont ralentir la progression et l’acclimatation à un circuit sur lequel ils étaient arrivés pour rester. Dans ce deuxième tiroir se trouve Jannik Sinner, qui tue le temps chez lui à Monte Carlo, où il attend que le tennis reprenne le plus tôt possible, chose très difficile à court et moyen terme.

Dans une conversation avec Marco Montemagno, joueur et entraîneur, Riccardo Piatti, réfléchissent aux conséquences de la pause, tandis que Piatti analyse le jeu de son élève et l’horizon qu’il espère façonner dans la montée en puissance d’un des plus grands projets du tennis masculin en ce moment. La conversation, initialement détendue par un appel vidéo, trouve un premier moment révélateur, lorsque Ricardo admet qu’il n’a pas fallu longtemps pour qu’il décide de le recruter: “En une demi-heure, j’avais déjà décidé de le recruter pour le tennis.”

Jusqu’à aujourd’hui, Sinner n’a tenu que ce qui avait été promis, étant l’un des joueurs de tennis les plus prometteurs au monde et une future star que personne ne s’attend à pouvoir tordre. L’Italien raconte comment se déroule sa quarantaine. “Nous sommes tous les deux à Monaco, en quarantaine, avec les mêmes règles qu’en Italie. Je suis chez moi et je me concentre beaucoup sur le travail athlétique. Nous faisons ce que nous pouvons, de temps en temps, comme Roger, je joue contre le mur.” La forme est essentielle. Les jeunes joueurs peuvent vivre cela comme un temps d’amélioration. “

Piatti, toujours clair et lucide, analyse ce que cela peut signifier selon les joueurs. “Lors de cet arrêt, les joueurs sont répartis en trois groupes: les jeunes peuvent y voir une possibilité de croissance; les joueurs d’âge moyen peuvent perdre un peu de motivation en l’absence de tournois et de grands comme Federer, Nadal et Djokovic ont l’expérience pour revenir au plus haut niveau. Quant à Jannik, j’ai essayé d’occuper sa journée, quelqu’un comme lui est difficile de le garder immobile, il a besoin de bouger. De temps en temps on se voit pour qu’il puisse continuer sa formation. Il doit grandir et s’améliorer beaucoup: il vous pouvez voir que le physique grandit, ses muscles augmentent. “

Piatti, ancien entraîneur de Raonic, Gasquet ou Ljubicic, a rejoué à la fin de l’exposé le jeu de son joueur et la voie qu’il souhaite emprunter pour trouver un futur champion du Grand Chelem. “Jannik a une propension à dominer le point, à imposer son jeu et à ne pas attendre l’erreur de l’autre. Pour cela, je voudrais améliorer le service et le jeu à la volée, dans le dos, etc. Il frappe très bien le ballon, il lance moins, bien sûr, l’expérience pendant le match. […] Comme c’était un projet important, l’idée a toujours été de le faire jouer avec les plus anciens. C’est la raison pour laquelle ils se retrouvent à jouer avec les adultes de manière très paisible. Il a une tête très forte et je pense que c’est aussi dû au ski, où en peu de temps il faut se concentrer le plus possible. Mais Jannik a aussi une forte personnalité, il est très exigeant et je l’aime beaucoup. “

