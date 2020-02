Piatti donne les clés pour développer le talent de Sinner

Ricardo Piatti Il a un diamant brut dans les mains qui se polit avec l’habileté d’un alchimiste. Le célèbre entraîneur italien conseille Jannik Sinner et dans les mots recueillis par TennisCircus, il a fait des confessions intéressantes. “Tout le monde parle de lui quand il gagne, mais ce qui m’intéresse le plus, c’est d’analyser les matchs qu’il perd. Il y a quelques semaines, il est tombé face à Ymer et était très frustré. Je devais lui rappeler qu’il y a quelques mois, il était 570 du monde. Il a beaucoup à améliorer. et il doit jouer des matchs de haut niveau pour s’habituer à la défaite et apprendre à la gérer. Je suis intéressé à affronter des joueurs coriaces qui le font travailler très dur sur la piste, c’est pourquoi nous allons faire le tour de terre battue. Il jouera à Marrakech, Budapest, Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et Lyon. Les résultats n’ont pas d’importance, j’ai besoin que vous appreniez à gérer les matchs pairs “, a-t-il déclaré.

.