Piatti sur Sinner: il préfère regarder Rafael Nadal

La star montante italienne Jannik Sinner est actuellement à Monaco et essaie de s’entraîner dans la mesure du possible, selon son entraîneur Riccardo Piatti qui s’est entretenu avec le site Web de l’ATP Tour. Piatti dit: “Il est revenu des États-Unis vendredi dernier et il s’est depuis entraîné une fois le matin et une fois l’après-midi.

Le Monte-Carlo Country Club, lieu du Rolex Monte-Carlo Masters, est fermé, mais si les chiffres se stabilisent et que les cas confirmés baissent, nous reviendrons en Italie et à l’Académie. Il n’y aura pas de tennis sur le terrain avant une semaine ou 10 jours.

Nous ne savons pas quand les tournois commenceront, afin d’intensifier nos efforts dans un domaine ou un autre. “Piatti dit qu’il s’attend à ce que Sinner puisse atteindre son apogée après quelques années.” Un médecin l’a suivi et nous nous attendons à ce que lui de grandir un peu plus, autour de quatre centimètres supplémentaires.

Il a besoin de jouer et de travailler, mais nous devons trouver le bon équilibre en ne le poussant pas trop. Quand il aura 22, 23 ans, il sera prêt à participer aux plus gros tournois. Sa personnalité est maintenant forte et, contrairement à de nombreux joueurs que j’ai entraînés, je peux lui parler ouvertement 30 minutes après une défaite, plutôt que d’attendre le lendemain.

Je peux lui parler pendant six heures sur le tennis et il adore ça. Il ne se laisse pas distraire et préfère regarder les matchs de Nadal-Federer, disons, que d’aller au cinéma ». Sinner, lui-même, dit qu’il a de grandes attentes envers lui-même et est prêt à travailler dur pour atteindre ses résultats.

«L’accent est mis sur la cohérence des performances, de l’application tous les jours et l’amélioration de chaque tir, car dans les matchs, un adversaire ne vous laissera pas toujours jouer votre meilleur coup et vous ne pourrez pas jouer à la même vitesse.

Piatti sait que je suis attentif et que j’exige beaucoup de moi-même, mais je travaille dur. Il demande de la patience, j’ai donc besoin d’être patient ».