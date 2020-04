Pierre Bacchi, le cuisinier devenu juge président

Nous ne savons pas si cela fait partie d’un travail précédent ou s’il est standard, mais tous présider les juges Du circuit, ils imposent généralement un respect presque intrinsèque en les voyant travailler là-haut. Ils dégagent cette confiance, ce parfum traditionnel comme s’ils l’avaient fait toute leur vie, comme s’ils avaient été conçus pour le bureau, mais ce n’est pas toujours le cas. Pierre bacchi C’est un exemple clair de la façon dont la vie peut vous changer chaque fois que vous y pensez. Les Français ont dirigé son propre restaurant jusqu’à un âge avancé en raison de la tradition familiale, jusqu’à ce qu’un tournant le fasse changer son avenir.

«Dans chaque génération de ma famille, il y a un garçon qui dirige un restaurant. J’avais un oncle qui dirigeait l’un des meilleurs restaurants de France, il était très célèbre, mais il m’a toujours dit à quel point il travaillait dur, sept jours par semaine et seulement une semaine de vacances par an. Il m’a dit une fois que son rêve était de prendre sa retraite à 60 ans et de commencer à profiter de la vie, mais il est décédé six mois après son anniversaire. C’est là que j’ai commencé à penser à travailler dans cette entreprise … mais seulement pendant un certain temps. C’était trop exigeant et épuisant “, explique-t-il dans un rapport WTA.

Ce clic a tout changé. “Quand j’ai eu 35 ans, j’ai commencé à chercher quelque chose de différent, quelque chose qui m’aiderait à profiter de la vie en ce moment. J’avais l’habitude de jouer au tennis mais ce n’était pas très bon, j’étais juste un fanatique, mais pas vraiment. Je n’ai jamais suivi aucun joueur de près, j’ai juste aimé le jeu. Jusqu’à un jour, parler à Bimes chrétiens (ancien président de la FFT), m’a demandé pourquoi je n’étais pas encouragé à arbitrer, qu’ils cherchaient du personnel. Il m’a donné un contact et me l’a laissé », avoue le Parisien à propos d’un moment crucial sur son chemin.

Ce dialogue a généré une telle adrénaline dans l’esprit de Bacchi qu’il a décidé de tout casser et de commencer une nouvelle aventure. “Nous avons vendu le restaurant en juin 2002 et en juillet, je travaillais déjà comme juge de chaise amateur. Je n’avais aucune réelle attente quant au niveau des épreuves, en fait quand j’ai commencé par la Fédération française, ils m’ont demandé si je n’étais pas trop vieux pour commencer cette course. Je voulais faire de mon mieux et ils ont décidé que l’âge ne serait pas un problème, alors ils ont parié sur moi et m’ont envoyé dans les écoles, mais je n’ai jamais pensé plus loin. C’était quelque chose qui est venu naturellement “, se souvient avec émotion le même qui se vante aujourd’hui d’avoir les insignes d’un autre dans le circuit professionnel.

Cet insigne est arrivé en 2016 quand il faisait partie de la deuxième équipe d’arbitres sur le circuit ATP, un groupe qu’il a laissé derrière lui signé en 2018 pour l’équipe de départ de la WTA. «La première année a été une période d’adaptation, je n’avais jamais travaillé avec cette équipe auparavant, mais je me sentais très acceptée par tout le monde, c’était comme si j’avais été avec eux toute ma vie. Nous nous aidons beaucoup, c’est nécessaire, si vous n’êtes pas patient au début, cela ne fonctionnera pas. L’obtention de l’insigne d’or peut vous aider à prendre les bonnes décisions et à savoir ce que vous devez faire pour être un bon arbitre », définit le joueur de 53 ans.

Pierre a changé de vie grâce à l’inspiration de son oncle, la conversation avec Bimes et un amour latent pour le tennis qui a toujours été là. Aujourd’hui, il est plus heureux que jamais de son travail et de sa famille, sans oublier son passé. «Quand je suis à la maison, j’essaie de faire de chaque journée une excellente journée. J’aime toujours cuisiner pour mes amis, j’organise des soirées et des dîners pour eux. De plus, j’ai la chance d’avoir une femme très solidaire qui m’aide beaucoup et qui accepte quand je dois partir six mois pour travailler. Je me sens très chanceux d’avoir un travail passionnant et une vie privée réussie.” Il n’est pas nécessaire de demander à l’oeil du faucon de confirmer que la décision de Pierre était plus que correcte.

.