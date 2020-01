Piotr Wozniacki espère que sa relation avec les médias se refroidira après la retraite de Caroline

Piotr Wozniacki, le père de l’ancienne n ° 1 mondiale Caroline Wozniacki, dit espérer qu’avec la retraite de sa fille, la hache de guerre entre les critiques et lui prendra fin. Les Wozniackis ont fait l’objet de nombreuses critiques au fil des ans, en particulier dans les médias danois et il espère que cela cessera maintenant.

S’adressant à TV2, Piotr a déclaré: “Je veux juste remercier tout le monde aujourd’hui, et tous ceux qui ont critiqué mon équipe et Caroline, je voudrais dire mille fois merci de nous avoir aidés à un moment donné. J’espère que nous peut se rencontrer à nouveau en mai à Copenhague et prendre une tasse de Carlsberg (se référant au match d’exhibition entre Wozniacki et Serena Williams en mai). “

Piotr n’était pas non plus satisfait de l’annonce récente que Clara Tauson avait été nommée joueuse danoise de l’année. “Pour moi, c’est juste une provocation. 100%. Ils n’ont pas de respect pour les gens qui ont fait parler le tennis danois dans le monde entier.”

Parlant de lui-même après la fin de la carrière de Wozniacki, Piotr dit: «Quand vous me regardez aujourd’hui, vous pouvez voir que j’ai changé de vêtements par rapport à ma combinaison d’entraînement. Aujourd’hui, je suis le père. Je suis très fier.

Ce n’est pas à discuter. Mais encore une fois, je pense que je suis un peu différent. Mon personnage est un peu différent. Je pense que je dois passer un peu plus de temps à ressentir ce que tout le monde pourrait ressentir tout de suite. Parce que nous sommes des personnes différentes. ”