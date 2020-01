Piotr Wozniacki: “Je pensais que Caroline prendrait sa retraite avec 25 ans”

Piotr Wozniacki, Le père de Caroline, a donné une interview à DR, où il a parlé de la retraite de sa fille du tennis professionnel, une décision qui ne l’a pas surpris: “Je suis heureuse pour la carrière de Caroline. Je le savais déjà de sa tête Je prenais déjà ma retraite du tennis professionnel et je pense qu’il a pris la bonne décision. Ce ne sera pas facile pour elle de quitter cette profession, une profession qui la hante depuis plus d’une décennie et qui lui a donné tant de choses positives. Si je suis honnête, je pensais que Caroline prendrait sa retraite du tennis à 25 ou 26 ans, mais je me trompais (rires). Ses meilleures années ont été après celles-ci. J’espère qu’elle pourra prendre sa retraite de la meilleure façon possible “, a déclaré Piotr.

.