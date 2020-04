Plan d’aide conjoint pour le monde de la crise des coronavirus du tennis

La coopération revendiquée entre les institutions semble être arrivée. Il y a quelques heures, les grandes organisations mondiales de tennis ont confirmé qu’elles étaient plongées dans le développement d’un Plan d’aide pour les joueurs de tennis touchés par le coronavirus, offrant un soutien institutionnel aux initiatives lancées par les meilleurs joueurs du monde. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer pendant des jours, ils ont fait part de leur intention de donner de l’argent aux joueurs de tennis les plus humbles qui pourraient voir leur solvabilité financière et leur continuité dans le monde du tennis menacées par les effets de la pandémie, mais le fait que tous les joueurs du monde du tennis sont devenus d’accord est une raison d’espérer.

Et c’est que les dissensions générées par les précédentes déclarations intempestives ou la décision unilatérale de Roland Garros de changer leurs dates, avaient suscité une suspicion de tous les fans envers la collaboration institutionnelle dans notre sport. “Cela nous a pris un certain temps, mais nous traitons cela de la bonne manière”, a déclaré David Haggerty d’un plan qui, bien qu’il soit vrai qu’il est en cours de négociation, devrait allouer jusqu’à 6 millions de dollars, dont l’un d’eux proviendrait des quatre tournois du Grand Chelem. L’ATP et la WTA contribueraient également un million chacune. L’argent sera géré par ATP et WTA afin d’apporter un soutien aux joueurs de tennis qui sont loin du top 100.

Il n’y avait aucune nouvelle d’une initiative similaire de la WTA, mais Steve Simon Il a confirmé qu’ils avaient déjà mobilisé trois millions de dollars pour soulager les plus touchés et qu’ils collaboraient à l’élaboration du plan. “Nous sommes conscients que de nombreux joueurs de tennis auront besoin d’un soutien financier et nous définirons bientôt les détails de l’ensemble de ce plan”, a déclaré ATP dans un communiqué. Il sera nécessaire de prêter attention à ce qui découle de ces réunions car cela pourrait créer un précédent pour aborder conjointement d’autres questions telles que la restructuration du calendrier du tennis.

