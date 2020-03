“Play-Off avec Rafael Nadal” – Kei Nishikori révèle le meilleur souvenir de sa carrière

Kei Nishikori est l’un des joueurs les plus talentueux et les plus travailleurs du tennis. Cependant, à l’ère des Big Three, de nombreux joueurs talentueux ont dû faire face à une pénurie des plus grands trophées. Kei, lui aussi, n’a pas beaucoup de gros titres à se vanter. Cependant, il peut toujours être fier de sa médaille de bronze olympique des Jeux olympiques de Rio 2016.

Nishikori a eu la malchance de jouer à une époque où ses talents pouvaient pleinement briller. Mais là encore, vous pouvez dire cela sur une tonne de joueurs. Kei, cependant, est l’un des rares joueurs à avoir atteint une finale du Grand Chelem au cours de la dernière décennie. Il a fait la finale de l’US Open 2014, mais a perdu contre Marin Cilic.

Kei Nishikori se souvient du moment le plus mémorable

Les Japonais ont perdu la finale du Grand Chelem d’une manière assez douce. S’il avait remporté le titre, cela aurait sûrement été sa plus grande réussite, mais il ne l’a pas fait. Il a cependant réalisé quelque chose de génial quelques années plus tard. Lors de son troisième match de barrage, il a battu Rafael Nadal 6-2, 6-7 (1), 6-3, pour remporter une prestigieuse médaille de bronze olympique.

Kei Nishikori

Naturellement, cette victoire particulière occupe une place spéciale dans le cœur du joueur. Il est également devenu le premier Japonais à remporter une médaille olympique en tennis depuis 1920.

«La troisième place des éliminatoires avec Nadal. Bien sûr, la médaille était en jeu. Et ce match contre Nadal l’a rendu très mémorable. »

Nishikori a également fait plusieurs apparitions en quart de finale des quatre tournois du Grand Chelem. L’année dernière, il a fait les huit derniers de tous les tournois majeurs à l’exception de l’US Open.

La star japonaise a eu des problèmes de fitness, depuis qu’elle a subi une intervention mineure au coude après l’US Open 2019. Il n’a pas encore récupéré pour participer à l’ATP Tour. Nishikori a hâte de revenir et de recommencer à jouer.

«Mon coude va bien mais mon corps n’est pas encore prêt. Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis, et d’autres grands tournois arrivent. Tout se passe bien mais je n’ai pas pu arriver à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue, même si ce n’était pas possible cette semaine. “