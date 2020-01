Pliskova avance en Australie

Joueur de tennis tchèque Karolina Pliskova a obtenu le laissez-passer pour le troisième tour de l’Open d’Australie 2020, en battant dans un placio rencontre l’Allemand Laura Siegemund par 6-3 et 6-3 en une heure et 29 minutes de jeu, dans un match où l’actuel numéro deux mondial a montré une fois de plus pourquoi il est l’un des grands favoris du titre final, avec des statistiques spectaculaires, soulignant que 70% des points joués avec le premier service, ce qui était suffisant pour se débarrasser d’un Siegemund qui est loin de ce niveau de tennis qu’il avait montré avant sa blessure à long terme. Au troisième tour, le joueur tchèque rencontrera le vainqueur du duel qui affrontera l’Américaine Taylor Townsend et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

