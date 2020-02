Pliskova: “Mon objectif cette année est de m’améliorer en tant que joueur”

Encore une fois, le début de l’année de Karolina Pliskova Elle a été marquée par des hauts et des bas. Champion à Brisbane et, immédiatement, la réalité a frappé à Melbourne. Le Tchèque est toujours une référence du circuit et chaque jour est plus réfléchi dans les conférences de presse. Dans sa dernière apparition, avant de faire ses débuts dans le Dubai WTA, ont analysé leurs objectifs.

“J’ai toujours des objectifs, même dans la vie, mais ce ne sont pas que des objectifs, il faut aussi faire attention au voyage. J’ai des objectifs spécifiques à atteindre sur la piste, à chaque match, mais tout ne peut pas dépendre des victoires.” J’ai eu assez de victoires dans ma carrière pour me forcer à gagner ou non le prochain tournoi. Bien sûr, il est toujours bon de gagner des tournois. En ce moment, je veux m’améliorer en tant que joueur, c’est mon objectif cette saison, nous verrons si je peux le faire ”, a déclaré le Ancien numéro un mondial.

.