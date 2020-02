Il est à noter que cette piste favorise la capacité de Karolina Pliskova d’imposer son rythme et de dominer du début à la fin la rencontre qui a mesuré le français Kiki Mladenovic à Dubaï Le Tchèque a commencé, a continué et a fini par contrôler tous les points, gagnant 85% des points avec le premier service, sans casser les balles contre le crash entier et être très fiable dans les balles de break en faveur (4 sur 7) . Victoire très confortable de Karolina (6-1 6-2).

.