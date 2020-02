Pliskova succombe au grand tennis de Rybakina

De grands favoris continuent de tomber dans le WTA Premier 5 à Dubaï. Le dernier à le faire a été le Tchèque Karolina Pliskova, qui a perdu contre le Kazakh Elena Rybakina 7-6 (1) et 6-3 en une heure et 41 minutes de jeu, dans un match où l’ancien numéro un mondial était loin de sa meilleure version, quelque chose de déplacé lorsque vous jouez la passe en demi-finale de Un tournoi avec ces caractéristiques. Rybakina, qui fait de bonnes semaines sur le circuit, sera mesuré en demi-finale au vainqueur du duel entre la Croate Petra Martic et l’Estonienne Anett Kontaveit.

