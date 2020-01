Pliskova, Svitolina gagnent; Muguruza emprunte une route décalée pour le deuxième tour

Karolina Pliskova ne perd pas son élan en 2020 La demi-finaliste de l’Open d’Australie 2019 et la deuxième tête de série ont commencé son Open d’Australie 2020 mardi avec une victoire de 6-1, 7-5 sur Kristina Mladenovic. Pliskova a touché 20 vainqueurs, a sauvé six des sept points de rupture qu’elle a rencontrés – tout en convertissant quatre des six points de rupture qu’elle avait – et a eu 17 erreurs non forcées en route vers sa victoire de 84 minutes.

Pliskova est invaincue jusqu’à présent cette année et a déjà remporté un titre – au Brisbane International – ce qui en fait l’une des prétendantes à aller le plus loin dans le tirage au sort féminin à Melbourne Park. C’était la cinquième rencontre entre les deux, les deux ayant remporté deux matchs chacun.

Lors de leur dernière rencontre, à l’Open de Dubaï 2017, la Française avait battu la Tchèque et ce match a été présenté comme l’un des meilleurs ouvreurs de cette année. Dans son interview sur le terrain après la victoire, Pliskova a déclaré: «C’est un nouveau départ ici.

Ce fut un excellent début et de très bons matches, donc un bon début d’année. » Garbine Muguruza’s Bagel Buoyance L’Espagnol a fait une entrée assez dans le deuxième tour après avoir remporté une rencontre bizarre avec le qualificatif Shelby Rogers.

L’ancien monde non. 1 a gagné 0-6, 6-1, 6-0 en une et 34 minutes après qu’il semblait que la maladie qui l’avait forcée à manquer le Hobart International la semaine dernière ait également fait des ravages sur sa santé à Melbourne. Cependant, le revirement déroutant tel qu’il était a été un soulagement pour son jeu.

Muguruza n’a converti que six des 15 points de rupture qu’elle avait, avec trois chacun dans les deuxième et troisième sets. Dans le troisième set, elle n’a fait face à aucun point de rupture. Elle avait 20 gagnants contre 15 pour Rogers et 22 fautes directes pour 27 contre Rogers.

Les Américains entrent dans le deuxième tour Dixième graine Madison Keys seulement 57 minutes pour tirer le meilleur de Daria Kasatkina. Les clés ont gagné 6-3, 6-1. Kasatkina n’a touché que cinq vainqueurs mais a commis quatre fois plus d’erreurs directes – 29.

La finaliste de l’US Open 2017 avait 29 gagnants et 24 erreurs directes sur sa raquette. Elle a terminé le match avec 62 points contre 39 russes. La plus grande histoire américaine de la journée était celle de Cici Bellis. La joueuse de 20 ans qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem – depuis l’Open d’Australie 2018 – a fait un début prometteur à son parcours.

Désormais classé 600e, Bellis bat Tatjana Maria 6-0, 6-2 en 52 minutes. Bellis, qui a subi quatre interventions chirurgicales au cours des deux années où elle a été absente du Pro-Tour, a converti les cinq points de rupture qu’elle avait tout en économisant les deux points de rupture auxquels elle était confrontée.

Elle a eu deux fois plus de gagnantes que Maria – 22 à 11 et a commis 10 erreurs non forcées à Maria’s 15. Bellis jouera la 20e tête de série Karolina Muchova. Muchova battu Kirsten Flipkens 6-3, 2-6, 7-6 (7). Elina Svitolina survit au retour de Boulter La cinquième tête de série a perdu son avance en rupture de service à des moments cruciaux sur les deux sets.

Cependant, sa persistance couplée à son adversaire Katie BoulterLe jeu errant a aidé Svitolina à passer au deuxième tour en deux sets. L’Ukrainien a gagné 6-4, 7-5 en 81 minutes. Malgré la défaite, les plats à emporter ont été positifs pour le Britannique, qui tente de surmonter une blessure au dos.

Commentant la BBC, l’entraîneur et la mère d’Andy et Jamie Murray, Judy Murray reconnu l’effort de Boulter. Murray a déclaré: «Une performance très, très encourageante de Boulter. C’était un tirage difficile. Elle a eu de très bons jeux où elle a dicté mais un manque de forme physique de match a conduit à une série d’erreurs mais d’où elle vient, je pense que son équipe sera ravie de cette performance ».

Autres résultats Compatriote de Boulter et 12e tête de série, Johanna Konta – qui a des problèmes récurrents de blessures au genou – a également perdu au premier tour. Tunisie Ons Jabeur bouleversé le monde non. 13 6-4, 6-2.

Vingt-deuxième graine Maria Sakkari vaincu Margarita Gasparyan 6-2, 6-2. Pendant ce temps, les joueurs lettons ont eu une journée mitigée sur les courts aujourd’hui. Jelena Ostapenko gagné contre le qualificatif russe Liudmila Samsonova 6-1, 6-4. 31e tête de série de Ostapenko Anastasija Sevastova perdu à Ajla Tomljanovic 6-1, 6-1.

Dix-huitième graine, la Alison Riske a gagné contre Yafan Wang 7-6 (5), 2-6, 6-3 tandis que son compatriote Lauren Davis qualificatif vaincu Leylah Fernandez 6-4, 6-2. Vingt-troisième graine Dayana Yastremska gagné contre leurs compatriotes américains Bernarda Pera 6-2, 6-2.

Cependant, la chance a été difficile pour la 21e tête de série américaine Amanda Anisimova. Zarina Diyas bouleversé le 18-3 ans 6-3, 4-6, 6-3. Enfin, sixième graine Belinda Bencic a pris une victoire de 6-3, 7-5 Anna Karolina Schmiedlova. Crédit photo: Australian Open