Plusieurs joueurs du top 30 choisissent le tournoi ATP 250 alors que le coronavirus frappe les événements majeurs

La gravité des coronavirus augmentant toutes les heures, le monde est obligé de modifier ou d’annuler ses programmes programmés. Le nombre croissant de morts en Italie met définitivement le Rome Masters 2020 sous la menace. De plus, avec la détérioration des conditions en Espagne, oblige les 30 meilleurs professionnels à éviter le tournoi ATP 500 à Barcelone.

Les 30 meilleurs joueurs, Stan Wawrinka, Hubert Hurkacz et Nikoloz Basilashvili ont confirmé leur participation à l’événement ATP 250 Open de Hongrie 2020 à Budapest.

Le tournoi de Budapest devrait avoir lieu du 20 au 26 avril 2020, ce qui coïncide avec l’Open de Barcelone en Espagne. Les deux tournois se dérouleront sur terre battue et quelques hommes de l’ATP ont choisi de se rendre en Hongrie plutôt qu’en Espagne.

Selon les rapports du 10 mars 2020, plus de 1200 personnes ont été testées positives au coronavirus en Espagne. La pandémie ne semble pas maîtrisée.

Stan Wawrinka

Richard Gasquet, Kyle Edmund, Gilles Simon, Filip Krajinovic, Mannarino, John Millman, Londero, Pablo Cuevas et Thompson participeront à l’Open de Hongrie 2020.

S’exprimant sur le prochain tournoi du Grand Chelem à Paris en mai-juin de cette année, la Fédération française de tennis (FFT) a annoncé que Roland Garros se déroulera selon le calendrier.

«Nous sommes sur un site de 13 hectares. Cela permet d’organiser le flux de spectateurs très différemment des stades de football », a déclaré le directeur général de la FFT. «Même avec le toit fermé, le court Philippe Chatrier est un terrain extérieur.»

Le statut d’autres événements ATP et WTA au milieu du coronavirus

Pendant ce temps, dans l’ouest du monde, le grand tournoi BNP Paribas Open à Indian Wells, en Californie, a été annulé au milieu d’un cas confirmé de coronavirus dans la vallée de Coachella.

Mais son tournoi jumeau à Miami, en Floride, devrait avoir lieu conformément au plan. “L’Open de Miami 2020 se déroule comme prévu, du 23 mars au 5 avril”, a annoncé le tournoi.

La sécurité reste une priorité absolue et ils surveillent la situation du COVID-19 dans leur quartier.

Balançoire asiatique 2020

Les événements ATP et WTA du swing asiatique plus tard cette année seront confrontés à une situation difficile. L’épicentre du coronavirus se trouvant à Wuhan, en Chine, le pays a enregistré plus de 80 000 cas de COVID-19. L’action du tennis durant les mois de septembre-octobre semble irréalisable à l’est du monde.