En l’absence de tennis sur les courts, ne manquez pas une bonne dose quotidienne de sport de raquette dans nos oreilles. Nous revenons avec la cinquième édition de notre podcast, cette fois avec un protagoniste très spécial: rien de plus et rien de moins que Jordi Arrese. Le catalan combine actuellement son travail Victoria Jiménez coach (championne andorrane de l’Open d’Australie Junior cette année, l’une des plus grandes promesses du circuit féminin) avec ses fonctions de commentatrice sur le réseau Eurosport.

Avec plus de 10 ans de bagages apportant le tennis du Grand Chelem dans nos foyers, c’est derrière une carrière impressionnante. 6 titres ATP Arrese a obtenu, mais s’il se souvient de quelque chose, c’est pour cette fin mythique de Jeux olympiques qui lui a échappé par une envergure devant le Suisse Marc Rosset. Le 8-6 du cinquième a brisé les espoirs de médaille d’or pour le joueur de tennis catalan, qui s’était bien préparé pour l’épreuve olympique, prenant un calendrier curieux et jouant presque toute la saison sur terre battue.

Il raconte en détail ce qui s’est passé dans cette finale, en plus de nous expliquer pourquoi derrière son choix de calendrier: “à cette époque, nous ne jouions pas seulement sur terre battue, les courts intérieurs étaient extrêmement rapides, pas comme les Aujourd’hui, aller jouer dans ces tournois était un suicide. “

Mais Arrese a également été le protagoniste de l’un des plus grands exploits sportifs du tennis espagnol. La Saladier Séville, en 2004, avec cette victoire indélébile d’un petit ourson nommé Rafa Nadal avant Andy Roddick. Comme capitaine de l’équipe (il faisait partie des entraîneurs G-3), Jordi nous raconte tout ce qui s’est passé de l’intérieur: comment la décision a été prise d’inclure Rafa en simple contre Juan Carlos Ferrero (qui avait un meilleur classement à l’époque) , la réaction de son oncle, Toni, et celle de Rafa lui-même: “il a gardé les yeux ouverts …”

Enfin et enfin, nous consacrons l’espace final du débat pour élargir la conversation que nous avions précédemment: Qui est meilleur, Stan Wawrinka ou Juan Martín del Potro? Dans ce cas, nos collaborateurs Ayrton Aguirre et Carlos Coll font une analyse détaillée des coups de chaque joueur de tennis, en commençant par les comparer et en évaluant la catégorie de tennis de ces deux joueurs historiques.

Dans ce cas, nous vous proposons un programme un peu plus long que d’habitude, mais la substance et les expériences très détaillées de notre protagoniste méritent d’être écoutées. Rien de mieux que de parler de tennis … même quand il n’y a pas de tennis. Tout à vous et à savourer!

