Parfois, en tant que rédacteurs de ce site Web, nous recevons souvent des questions et lisons des commentaires sur son fonctionnement. Comment ce site a-t-il été créé? Qui le porte vraiment? Messages directs et commentaires reflétant des doutes sur ce qui se passe dans les coulisses. Dans la sixième édition de notre podcast Nous avons décidé de réaliser un épisode spécial destiné précisément à nos lecteurs.

Nous y passons en revue tout ce que ce projet a donné de lui-même pendant de nombreuses années, pratiquement une décennie. Comment est né Punto de Break? Cette question est bien répondue Sergi Torres, l’un des fondateurs de ce projet, qui parcourt nos micros pour revoir et donner l’impression de ce qu’il a créé il y a longtemps. “Notre objectif était de lancer un site Internet qui ne parlait pas seulement des résultats du tennis, qui n’étaient pas seulement chroniques. Nous avons ouvert des débats, bref, nous avons essayé de créer une certaine différenciation dans notre produit.”

Depuis ces débuts, Punto de Break s’est imposé comme le premier site d’information sur le tennis en espagnol. C’est une façon de boucler le cercle unissant les débuts du programme dans cette dernière idée, un programme radio qui essaie d’apporter une approche nouvelle et fraîche du web. En cours de route, cependant, le ton de Punto de Break s’est modéré et les sujets à l’ordre du jour ont changé. Nous parlons également des articles les plus controversés, passant en revue les problèmes de truquage et de dopage qui occupaient jadis nos pages.

Nous parlons également du présent qui nous concerne. Comment ce site Web survit-il à la situation des coronavirus? Comment garder actif le public qui décide de se déconnecter du tennis? Nous passons également en revue les perspectives d’avenir, en discutant notamment de ce qui se passera une fois que Federer, Nadal et Djokovic auront décidé de raccrocher.

De plus, pour la plupart des “scélérats”, nous avons destiné la fin du podcast à compter les anecdotes personnelles les plus intéressantes dans les tournois auxquels nous avons assisté comme accrédités. Quelles ont été les meilleures et les pires expériences? Que ne peut-on pas dire cependant que nous détaillons dans ce programme?

C’est un hommage à tous les lecteurs qui nous suivent jour après jour et jour après jour, afin qu’ils sachent par la voix des protagonistes ce qu’ont été le passé, le présent et l’avenir de Punto de Break. Un podcast spécial où le tennis sert de condiment pour compter histoires humaines. Tout à toi Nous espérons que vous l’aimez!

