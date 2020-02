Podcast # 5: Allez chercher un français … Bier

Andy et Damian décident d’avoir une conversation amicale sur le podcast sur ce qui se passe dans le monde du tennis depuis l’Open d’Australie. De nombreux sujets se posent et sont mâchés par notre équipe, l’un profitant du magnifique sud de la France tandis que l’autre combat Storm Dennis dans le nord-est du Royaume-Uni.

Plans d’été de Roger Federer

Où est-ce que tu es l’été, Roger? Toujours intéressant de discuter de ce que le légendaire Suisse va faire pendant la saison sur terre battue. Cette année, il semblerait qu’il puisse jouer contre Roland Garros. Damian donne son avis sur ce plan.

Gael Monfils, Cristian Garin, Casper Ruud et autres gagnants

Les tournois se sont déroulés épais et rapides. Nous discutons des gagnants et des histoires qui sont sorties de Montpellier, Pune, Cordoba, Rotterdam & Buenos Aires. Kyle Edmund a ensuite remporté le titre à New York juste après la fin de l’enregistrement sur le podcast.

Qui gagne à Dubaï, Marseille, Rio et Delray Beach?

Chacun des tirages au sort du tournoi de cette semaine a lieu. Il y a de vives critiques de la WTA et aussi des organisateurs de Delray Beach. L’article de Damian sur l’explosion de Delray Beach est disponible ici. Il y a aussi un ou deux étrangers à surveiller.

L’étiquette Twitter, le lancement de bouteilles d’eau et le quiz!

Andy et Damian se ramifient dans des eaux inhabituelles cette semaine à de nombreux points et le pauvre Damian est seul à faire face au quiz. Obtiendra-t-il une maison pleine cette semaine?

