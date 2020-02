Podcast # 6: Life on the ITF Tour Spécial d’ITF Sunderland – avec Mark Whitehouse & Samantha Murray Sharan

Pour ce podcast, nous avons créé une fonctionnalité spéciale sur la tournée ITF moins signalée. Cette tournée existe en fait pour la majorité des joueurs de tennis professionnels, mais elle est étrange dans la mesure où elle ne permet pas vraiment de bien vivre pour ceux qui y jouent.

Pour discuter de cette situation assez inhabituelle, Last Word On Tennis a recruté deux joueurs de tennis professionnels et un directeur de tournoi. Les invités ont tous des points de vue différents sur la vie et cela rend la discussion intéressante.

Mark Whitehouse

Mark était un retardataire du tennis de l’ITF Tour, ayant décidé d’essayer plus sérieusement après avoir terminé ses études à l’université. Il devrait grimper au # 613 dans le classement ATP après son apparition en quart de finale à Sunderland.

Richard Joyner

Richard est le directeur du tournoi pour ITF Sunderland. Il a également occupé ce poste pour ITF Barnstaple quelques semaines plus tôt et a travaillé pour le LTA en tant que directeur de tournoi pendant plusieurs années.

Samantha Murray Sharan

Sam a joué des tournois de l’ITF pendant plus d’une décennie et a plusieurs titres à son actif. Le classement le plus élevé de Murray Sharan était # 165 mais se rapproche de ce sommet une fois de plus car son classement actuel en direct est # 214. Cela fait également d’elle la Grande-Bretagne n ° 4 en ce moment. Elle a remporté trois titres en simple de l’ITF, sa première venue en 2012, et vingt titres en double, le premier à venir il y a 15 ans en 2005!

