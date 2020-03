Podcast # 7: Spécial Trivia Tennis

Eh bien, nous avons décidé que tout le monde avait besoin d’un peu de réconfort. Nous avons donc mis en place un petit quiz insolent sur le tennis.

Damian Kust et Ryan Schick se sont portés volontaires pour le quiz. Ryan s’est réveillé très tôt pour travailler à Houston et nous sommes allés pour six tours (sets, si vous préférez) de futilités sur le tennis.

Les questions qu’il est possible de saisir sont écrites ci-dessous. N’hésitez pas à y répondre vous-même en premier, mais les réponses ne seront disponibles qu’en écoutant le podcast!

Vous pouvez écouter en cliquant sur le lecteur ou sur Spotify

Questions sur le quiz

Tour 1: 2019

JANVIER – Quel pays a remporté la Hopman Cup?

FÉVRIER – Elise Mertens a remporté son seul titre de l’année, mais quelle autre belge a remporté un tournoi WTA ce mois-ci?

MARS – Quels sont les seuls joueurs à avoir remporté à la fois Indian Wells et Miami (double)?

AVRIL – Quel joueur masculin a remporté deux titres ATP Tour en avril?

MAI – La finale du double mixte de l’Open de France a réuni deux hommes du même pays. Quel pays?

JUIN – Qui a gagné en simple et en double au Queens?

JUILLET – Quelle tactique inhabituelle Nick Krygios a-t-il employée en route vers le titre de Washington?

AOÛT – Avec combien de victoires consécutives Andreescu a-t-il terminé l’US Open?

SEPTEMBRE – Quelle joueuse a remporté 2 tournois en septembre?

OCTOBRE – Combien de titres du Grand Chelem ont été remportés par les joueurs qui disputaient la finale de l’Open d’Anvers?

NOVEMBRE (1) – Quel joueur a remporté les trois caoutchoucs lors de la finale de la Fed Cup?

NOVEMBRE (2) – Qui a remporté le titre de double aux finales ATP?

Tour 2 – Autour du monde

AMÉRIQUE DU NORD – Depuis 1990, les États-Unis ont-ils remporté plus de Coupes Davis ou Fed Cup?

AMÉRIQUE DU SUD – Nommez les quatre villes qui ont accueilli les tournois Golden Swing en 2020.

EUROPE – Quel pays européen a produit le plus de singles # 1?

ASIE – Combien de joueurs asiatiques (hommes et femmes) ont été classés parmi les dix premiers?

AFRIQUE – Quel joueur africain a remporté le plus de titres du Grand Chelem?

AUSTRALIE – En quelle année l’Open d’Australie est-il passé du gazon au terrain dur?

Ronde 3 – Qui suis-je?

Né le 12 février 1980

1,83 m (6 pieds)

Pro en 1998

A remporté près de 14 millions de dollars

A fait la finale junior de l’Open de France en 1998, s’inclinant contre Fernando Gonzalez

A remporté son premier titre ATP en 1999, l’Open de Majorque, battant Alex Corretja

A remporté 4 titres Masters, le premier à Rome en 2001

A atteint 3 finales du Grand Chelem

A remporté son seul Grand Chelem à Roland Garros

Vaincre Martin Verkerk lors de la finale de l’Open de France 2003

Né le 8 juin 1976

1,89 m (6 pi2)

Pro en 1993

A gagné 22 millions de dollars

8e joueuse la mieux rémunérée

A remporté l’US Open junior en 1992

A remporté 55 événements WTA Tour

A remporté ses trois premières finales du Grand Chelem, a perdu les 4 autres

Première victoire en GS en US Open de 1998 contre Martina Hingis

Gagné 1999 Wimbledon contre Steffi Graf

A remporté l’Open d’Australie de 2000 contre Hingis

Tour 4 – Joueur le mieux classé

Hommes

Classement

Année

Argentine

2

1975

Biélorussie

18

2003

Brésil

1

2000

Ukraine

4

1994

France

3

1986

Femmes

Estonie

14

2019

Grèce

14

2003

Italie

4

2011

Afrique du Sud

3

1997

Ukraine

3

2017

Ronde 5 – D’où suis-je?

Hommes

Nationalité

Femmes

Nationalité

Kenny De Schepper

Anne Keothavong

Sjeng Schalken

Magdalena Maleeva

Hugo Dellien

Rebecca Peterson

Michael Venus

Virginia Ruano Pascal

Younes El Ayanoui

Dayana Yastremska

Damir Dzumhur

Ajla Tomljanovic

Henri Laaksonen

Gabriela Sabatini

Mats Wilander

Jana Novotna

Stan Smith

Leylah Fernandez

Karim-Mohamed Maamoun

Kaia Kanepi

Round 6 – Dare Duel

Catégories:

Hommes avec 2, 3 ou 4 titres du Grand Chelem

Villes nord-américaines qui ont organisé un événement ATP Tour en 2019

Arbitres insignes d’or