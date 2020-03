Pas tous les jours, vous avez un invité exceptionnel. Cependant, Puntodebreak nous pouvons nous féliciter que rien de plus et rien de moins que Javier Frana, l’une des voix du tennis en Amérique latine après plus de 21 ans de commentaires pour ESPN.

Beaucoup le connaîtront pour cette facette, celle de commentateur, formant un duo avec Luis Alfredo Álvarez ou Juan Szafrán, mais Javier était un joueur de tennis renommé. En 14 ans de carrière, l’Argentin a remporté une médaille olympique en Barcelona’92, a conquis le titre de Roland Garros dans la catégorie du double mixte et a atteint une finale de double à Wimbledon aux côtés du Mexicain Leo Lavalle. En simple, il est devenu parmi les 30 premiers et peut se vanter d’être le seul joueur de tennis argentin, avec Guillermo Vilas, en conquérir un titre ATP sur les trois surfaces principales: terre battue, dur et herbe.

José Morón, Alejandro Arroyo et un serveur ont entamé une conversation calme et agréable dans laquelle Javier a expliqué en détail sa nouvelle aventure: podcast sportif avec Álex Corretja, Uploaded to The Network. “Avec Álex, nous avons dit très clairement que le podcast est pour passer un bon moment, avoir des conversations agréables sans être soumis à l’heure de la télévision, raconter des histoires d’athlètes. Que ces conversations, lorsque vous êtes dans un endroit discutant avec des collègues et vous pensez que “cela devrait être enregistré”, venez être capturé. Parlez à des gens qui sont naturels “.

Le premier épisode de ce podcast a été très bien reçu, mais sa naissance vient du départ de Frana d’ESPN, sa maison depuis plus de 21 ans. Le natif de Rafaela a également parlé d’elle, montrant sa consternation et sa surprise devant les nouvelles conditions que ESPN prévoyait, “qui ne suffisaient pas pour plus”, selon lui.

Nous avons également discuté de sa nouvelle aventure professionnelle: Frana collabore avec l’Autrichien Jurij Rodionov, l’un des meilleurs joueurs de cette année 2020 qui a commencé la saison avec 2 titres sur le circuit Challenger. L’Argentin a raconté comment ce nouveau tandem est né: “Il est venu de la main de Wolfgang Thiem, le père de Dominic. Il avait commencé à aider Jurij, qui avait été un très bon junior, parmi les premiers au monde, mais qui était quelque peu stagnant. Wolfgang Il a consulté Massú s’il connaissait un entraîneur expérimenté qui pourrait l’aider à mettre Jurij sur la route. Il m’a appelé, je venais de quitter le travail précédent, il m’a donné un petit diagnostic du joueur et cela s’est avéré être une expérience incroyable. ” Nous avons également évoqué comment la situation du circuit, traversée par le coronavirus, a coupé le grand moment de forme de son élève.

Tout au long du programme de 40 minutes, Frana nous a également laissé des anecdotes inestimables dans le circuit, il a partagé ses moments les plus spéciaux en tant que joueur (y compris être médaillé olympique à Barcelone’92) et a parlé des différences entre les courts en gazon en son temps par rapport à aujourd’hui. Tout cela sans oublier de nous raconter son incroyable histoire de surmonter après quelques problèmes d’oreille qui ont forcé son retrait et qui ont également été associés à des complications dans l’enfance de son fils Lucas. Bref, de nombreux moments précieux dont vous pourrez, espérons-le, profiter avec plaisir dans le deuxième volet de notre podcast.

Tout à toi!

