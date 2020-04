Malgré la suspension de tout le tennis en raison de coronavirus, les nouvelles et les annonces continuent de circuler. L’actualité du tennis ne s’arrête pas et, par conséquent, elle ne peut pas arrêter notre activité Podcast. Nous nous sommes assis à la table pour analyser tout ce qui s’est passé cette semaine, en mettant un accent particulier sur la décision prise par Wimbledon et en posant un débat important: que devrait-il arriver au classement et aux semaines en tant que numéro un?

Premièrement, l’attention de nos voix est tournée vers All England Tennis Club. Nous n’aurons aucune action là-bas en 2020: Wimbledon a annoncé que l’édition 2020 est suspendue, ne laissant aucune place au doute ou au report comme elle l’a fait, par exemple, Roland Garros. En ce sens, Alejandro Arroyo n’hésite pas à qualifier cette décision de “tournant”, tant en ce qui concerne le déroulement du reste de la saison que lorsqu’il s’agit de susciter des débats sur la distribution du calendrier.

Cela dit, Wimbledon a pris une décision “d’une manière élégante, suivie de communications conjointes de l’ATP et de la WTA, et non unilatéralement comme Roland Garros”. Mettant cette situation sur la table, la communication prise par le Major de Londres au Grand Chelem parisien laisse-t-elle mauvaise? Carlos Coll cite la question économique comme une raison urgente pour la décision de jouer le tournoi pour aller de l’avant, tandis que Fernando Murciego loue la solvabilité et l’élégance lors de sa décision (“obligatoire”) par Wimbledon, un ” exemple à suivre “pour les autres tournois.

Rubén Pérez nous parle également des principales victimes de cette suspension, Circuit WTA plein d’incertitudes. Parmi les noms mentionnés figurent Ashleigh Barty ou Marketa Vondrousova, qui ne pourra pas défendre ses grandes performances sur terre battue parisienne en 2019 dans le délai imparti.

Dans notre deuxième bloc de débat, nous concentrons notre attention sur la décision prise par l’ATP de geler le classement, ne donnant donc pas de validité aux semaines que passe Djokovic en tête du classement. Est-ce la bonne décision? Quelles autres alternatives pourraient exister? Nous analysons tout cela en profondeur dans notre programme, avec différentes positions opposées faisant leur apparition dans notre débat.

Si les éditions précédentes vous plaisaient, nous vous apportons un programme chargé de pur tennis. Une demi-heure où l’actualité fait son apparition et nous espérons que vous apprécierez.

Tout à toi!

