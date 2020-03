Polémique qui a tué le système à tour de rôle après deux mois

Quelque 130 ans après les premiers tournois de tennis “modernes”, l’ATP avait essayé de mettre en œuvre des changements fondamentaux à ce qui était un simple système d’élimination qui fonctionnait depuis plus d’un siècle. À savoir, au lieu d’un système d’élimination qui vous envoie hors de l’événement dès que vous subissez une défaite (en dehors des finales de l’ATP, bien sûr), les responsables de l’ATP avaient voulu imposer le système de tournoi à la ronde à quelque 13 joueurs inférieurs. classé tournois ATP en 2007, Adélaïde servant de terrain d’essai au début de la saison.

C’était tout sauf simple, avec 16 joueurs en compétition au premier tour (quatre qualificatifs, trois joueurs avec le joker et neuf selon le classement ATP) pour atteindre le système de tournoi à la ronde et rejoindre 16 autres joueurs qui attendaient Là-bas.

Une fois terminé, huit groupes de trois joueurs se sont formés et se sont affrontés pour déterminer les vainqueurs du groupe et le quart de finale! La tête de série Novak Djokovic a écrit l’histoire en tant que premier joueur à avoir remporté le titre ATP dans ce nouveau format, battant Jan Hajek et Alun Jones dans le groupe 1 avant d’évincer Paul Goldstein et Joachim Johansson en quarts et demi-finale pour atteindre la finale contre le joker. Chris Guccione.

Le Serbe a remporté la finale difficile 6-3, 6-7, 6-4 pour soulever le titre, les joueurs ayant une autre chance de participer au tournoi à la ronde à Delray Beach en février. Cette fois, le vainqueur était Xavier Malisse malgré le fait qu’il ait perdu en phase de groupes contre Rainer Schuettler (il n’a dû gagner qu’un seul set pour avancer dans les quarts de celui-ci), produisant le précédent invisible dans l’histoire du tennis masculin en dehors de la déjà mentionné les finales ATP!

Vina del Mar et Buenos Aires ont suivi le même schéma et le cinquième événement avec cette formule a été le Tennis Channel Open à Las Vegas en mars, exposant tous les défauts de ce système par rapport à une ancienne méthode d’élimination appropriée!

Le groupe 1 a réuni le champion en titre James Blake, Juan Martin del Potro et Evgeny Korolev, tous terminant avec une victoire et deux sets gagnés et perdus. Le principal problème est survenu lorsque Juan Martin del Potro a pris sa retraite contre James Blake en raison de problèmes respiratoires alors qu’il traînait 1-6, 1-3.

L’Argentin a été exclu car ce match est entré dans son record de défaite mais pas dans celui qu’il a complété, avec les organisateurs qui ont dû décider du quart de finaliste, Korolev ou Blake. Au lieu de chercher le nombre de matchs gagnés (James était le 15-14 et Evgeny le 17-18), ils ont recherché une carte en tête-à-tête et ont annoncé que le Russe se qualifiait pour les huit derniers.

Dans une autre tournure de l’histoire, le président de l’ATP et le président Etienne de Villiers ont dû être impliqués, faisant la déclaration suivante: “James Blake a été décerné au groupe au motif que les règles n’étaient pas suffisamment expliquées.

James n’était qu’à quelques matchs de remporter ce match confortablement pour avancer. Juan Martin a déclaré qu’il aurait terminé le match s’il avait été pleinement conscient des implications de sa retraite. “Korolev a été renvoyé chez lui avec un prix de consolation de plus de 11 000 $ et tout cela s’est produit seulement trois heures avant le début des matchs de quart de finale. pour commencer, créant une situation chaotique et désagréable pour les organisateurs et les joueurs eux-mêmes.

Le système de tournoi à la ronde était sur une glace mince et les organisateurs des célèbres événements sur herbe à Queen’s et à Newport ont dit qu’ils réfléchiraient à deux fois avant de l’utiliser. Cependant, ils n’ont pas eu à y penser depuis que l’ATP l’a abandonné le 21 mars!

Comme la plupart des joueurs l’espéraient, Las Vegas a été le dernier tournoi ATP à implémenter le format de tournoi à la ronde, l’ATP revenant à un système d’élimination standard qui maintient les choses claires et simples.