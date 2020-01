Popyrin: “Malgré la blessure, j’ai continué à croire en moi”

Alexei Popyrin Il n’a pas eu sa journée. Il est tombé à Medvedev mais a été blessé et a dû concourir épuisé. «La blessure est venue à la hanche. Je ressentais toujours de la douleur à chaque fois que je sautais avec mon service. Je me sentais blessé lorsque je changeais de direction ou bougeais. Ce n’est pas le meilleur endroit pour empirer, je me disais de me battre tout au long du match, même avec une blessure. Je croyais toujours en moi-même. Je pensais toujours que je pouvais au moins essayer. Je pense que je m’en sortais assez bien. J’ai changé un peu de tactique, en coupant un peu plus, en essayant de l’inviter sur le réseau. “

.