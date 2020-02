Pospisil et Sock joueront à nouveau ensemble en mode double

Vasek Pospisil et Jack Sock ils ont formé un couple inoubliable dans la modalité double, où ils ont montré leur profonde amitié et ont obtenu un rapport remarquable sur la piste qui les a amenés à être champions de Wimbledon 2014. Les Canadiens et les Américains ont décidé d’essayer de revendre des lauriers et ils essaieront de jouer ensemble dans Indian Wells et Miami cette saison La relation a été rompue en 2016 par les blessures de Pospisil et, à partir de ce moment, tout le monde a pris son chemin. Nous devrons être attentifs pour vérifier de quoi ils sont capables.

Les champions de Wimbledon 2014 Vasek Pospisil et Jack Sock de retour ensemble pour Indian Wells et Miami! Https: //t.co/2Xee9rFjs6

– José Morgado (@josemorgado) 25 février 2020

